Самолёты были переданы Морской авиации ВМФ РФ.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав государственной корпорации "Ростех", передала в войска очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба "Ростеха".

Истребитель Су-30СМ2. Скриншот видео ОАК

Заявлено, что самолёты данного типа подтвердили свою эффективность в ходе боевых действий высокой интенсивности. На их счету сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, в том числе и зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства.

Самолёты имеют впечатляющие лётно-технические характеристики, а также широкую номенклатуру современных средств авиационного поражения. Новая радиолокационная станция даёт возможность истребителю "видеть" дальше и точнее, что существенно облегчает работу экипажа. А передовая система РЭБ позволяет Су-30СМ2 эффективно противодействовать вооружению противника.

Отмечено, что Объединённая авиастроительная корпорация продолжает совершенствовать Су-30СМ2 и другие типы самолётов, учитывая опыт их применения в реальных боевых действиях. При этом темпы производства машин постоянно наращиваются.

Судя по представленному "Ростехом" видео, очередная партия Су-30СМ2 была передана Морской авиации ВМФ РФ. И это очень хорошо, поскольку эти многофункциональные истребители в настоящее время являются самыми современными ударными самолётами флота, его "длиной рукой". Они могут нести как авиационные средства поражения для подавления наземных целей, так и противокорабельное вооружение. Кроме того, Су-30СМ2 может на равных бороться с истребителями противника.

Выбор именно данного типа самолёта для переоснащения авиации ВМФ РФ обусловлен наличием второго члена экипажа – штурмана оператора, что играет огромное значение при полётах над морем.