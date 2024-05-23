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Gorovic
OpenAI заключила сделку на $250 млн с медиахолдингом News Corp для доступа к контенту
Соглашение предусматривает не только использование публикаций, но и обмен опытом для этических стандартов в журналистике и в искусственном интеллекте.

                                                               Источник изображения:OpenAI

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Компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT и других систем искусственного интеллекта, заключила многомиллионную сделку с медиа-гигантом News Corp. По условиям пятилетнего лицензионного соглашения OpenAI получит доступ к обширным архивам и новостям изданий, входящих в медиа-империю  британско-американского бизнесмена  Руперта Мердока. 

В частности, технологическая компания сможет использовать публикации таких известных газет и журналов как The Wall Street Journal, New York Post, The Times, The Sun, The Australian и других изданий в целях обучения и совершенствования своих нейросетей и чат-ботов. Помимо текстовых материалов, по соглашению будут предоставлены и фотографии, видео- и аудиоархивы News Corp.

В обмен на доступ к контенту OpenAI будет выплачивать News Corp до $250 млн в течение 5 лет. Выплаты будут производиться как в денежной форме, так и в виде кредитов на использование разработок OpenAI, включая, возможно, будущие версии ChatGPT.

Сделка выгодна обеим компаниям. Для News Corp это открывает новые перспективы в плане интеграции технологий искусственного интеллекта в свои медиа-активы, а OpenAI получает доступ к уникальному контенту, охватывающему различные темы, регионы и исторические периоды, что позволит расширить возможности ИИ-моделей в плане глубины понимания контекста и осведомленности о мире.

Отметим, что ранее OpenAI уже заключала похожие соглашения о сотрудничестве с другими медиа-компаниями, включая Associated Press, Axel Springer и Dotdash Meredith. Однако новая сделка выделяется своими масштабами - как по охвату разнообразных изданий, так и по финансовой составляющей на сумму 250 миллионов долларов.

В то же время ряд других изданий подали в суд на OpenAI, обвиняя её в незаконном использовании контента. В частности, иски против неё подали The New York Times, The Daily News и некоторые другие издания. Поэтому новое соглашение с News Corp имеет для OpenAI еще и важное правовое значение, давая лицензионные основания для работы с материалами медиа-конгломерата.

#openai
Источник: theverge.com
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