Популярные системы шифрования, такие как RSA и ECC, перестанут быть устойчивыми к взлому в течение десятилетия, утверждают в Google.

Google уже делает шаг вперед в обеспечении безопасности квантовых компьютеров. По словам представителей компании, инвестиции необходимы уже сейчас, так как в течение десятилетия хакеры все равно взломают широко используемые системы шифрования. Тем не менее, угроза актуальна уже сейчас.

Популярные системы шифрования, такие как RSA и ECC, перестанут быть устойчивыми к взлому в течение десятилетия, утверждают в Google. Прогноз подразумевает, что квантовые компьютеры станут инструментом, доступным для хакеров. Многие используемые сегодня механизмы защиты не смогут противостоять огромной вычислительной мощности этих компьютеров.

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источник: ru.freepik.com

Непосредственная угроза

"Если мы не зашифруем наши данные сейчас с помощью квантово-безопасного алгоритма, злоумышленник, способный хранить текущие коммуникации, сможет расшифровать их уже через десять лет", - пишут исследователи безопасности компании в своем блоге.

Поэтому решение, по мнению исследователей, кроется в квантово-безопасных алгоритмах. Они также известны под термином "постквантовая криптография" (PQC). Алгоритм PQC не обязательно должен быть новым решением, он также может улучшить существующее решение по обеспечению безопасности.

Google уже готовится к этой будущей реальности. Компания заявляет, что начинает внедрять алгоритмы PQC в основном уже сейчас в качестве защиты от так называемых атак типа "храни сейчас - расшифруй позже". Во время таких атак хакеры похищают зашифрованные данные и хранят их до тех пор, пока у них не появится квантовый компьютер.

Обход TLS и SSH

TLS и SSH относятся к методам шифрования, которые каждое предприятие должно немедленно обойти. По мнению исследователей безопасности, сигнатуры микропрограмм и программного обеспечения вскоре должны будут интегрировать PQC.

То же самое относится к инфраструктуре открытых ключей (PKI) и токенам. Для этих методов исследователи пока не нашли подходящего способа интеграции PQC. По всей видимости, для этого необходимо провести дополнительные исследования.