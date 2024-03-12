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Google уже делает шаг вперед в обеспечении безопасности квантовых компьютеров. По словам представителей компании, инвестиции необходимы уже сейчас, так как в течение десятилетия хакеры все равно взломают широко используемые системы шифрования. Тем не менее, угроза актуальна уже сейчас.
Популярные системы шифрования, такие как RSA и ECC, перестанут быть устойчивыми к взлому в течение десятилетия, утверждают в Google. Прогноз подразумевает, что квантовые компьютеры станут инструментом, доступным для хакеров. Многие используемые сегодня механизмы защиты не смогут противостоять огромной вычислительной мощности этих компьютеров.
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Непосредственная угроза
"Если мы не зашифруем наши данные сейчас с помощью квантово-безопасного алгоритма, злоумышленник, способный хранить текущие коммуникации, сможет расшифровать их уже через десять лет", - пишут исследователи безопасности компании в своем блоге.
Поэтому решение, по мнению исследователей, кроется в квантово-безопасных алгоритмах. Они также известны под термином "постквантовая криптография" (PQC). Алгоритм PQC не обязательно должен быть новым решением, он также может улучшить существующее решение по обеспечению безопасности.
Google уже готовится к этой будущей реальности. Компания заявляет, что начинает внедрять алгоритмы PQC в основном уже сейчас в качестве защиты от так называемых атак типа "храни сейчас - расшифруй позже". Во время таких атак хакеры похищают зашифрованные данные и хранят их до тех пор, пока у них не появится квантовый компьютер.
Обход TLS и SSH
TLS и SSH относятся к методам шифрования, которые каждое предприятие должно немедленно обойти. По мнению исследователей безопасности, сигнатуры микропрограмм и программного обеспечения вскоре должны будут интегрировать PQC.
То же самое относится к инфраструктуре открытых ключей (PKI) и токенам. Для этих методов исследователи пока не нашли подходящего способа интеграции PQC. По всей видимости, для этого необходимо провести дополнительные исследования.