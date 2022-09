За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вскрываемся?

2013 год: Brothers: A Tale of Two Sons, Starcraft 2: Heart of the Swarm, Metro: Last Light, Far Cry 3: Blood Dragon, The Wolf Among Us, BioShock Infinite, Grand Theft Auto V, Rayman Legends, Metal Gear Rising: Revengeance, Tomb Raider, DmC: Devil May Cry, The Walking Dead: Season Two, Assassin's Creed IV: Black Flag, Batman: Arkham Origins, Shadow Warrior, Crysis 3, Assetto Corsa, Ryse: Son of Rome, Company of Heroes 2, XCOM: Enemy Within, Goodbye Deponia!, Remember Me.

2014 год: Transistor, South Park: The Stick of Truth, Child of Light, Dying Light, Dark Souls 2, мне лень дальше копировать.

2022 год: никому не нужный Dying Light 2, обгаженный ремастер Паука из 2018 года, может быть Atomic Heart и Callisto Protocol (а может и не быть). Из хорошего лишь Syberia: The World Before, Elden Ring и наверное что-то ещё, только я не могу припомнить, что именно.

Зато корпорация бобра анонсировала ZEN 4 по конской цене, матери под них по конским ценам, и всё это под DDR5 по, просто не верится, конской цене. Хуанг, ничтоже сумняшеся, окончательно вскрылся и объявил, что СРЕДНЯЯ видеокарта должна стоить как консоль, чем дико опечалил школьников, считавших огрызок 3070 (500$) топовой видеокартой, а не классовым преемником GTX 1060 за 239 зеленью.

Интел готовит очередные кипятильники, будто старые перестали устраивать хоть одного человека на Земле и в космосе.

Десять лет назад каждый год выходили десятки охрененных игр, топовая GTX 780 отрабатывала каждый рубль из потраченных на неё 17 тысяч (пока хватало видеопамяти, то есть малость меньше, чем любят фантазировать потомственные поклонники Nvidia). Да-да, детишки, 17 тысяч рублей за топовую видеокарту. С учётом изменившихся курсов валют это около 34 тысяч на сегодняшний день. Но что нам предлагают покупать нынче за эти деньги? Либо 128-битный огрызок RX 6600 в ДНС, либо огрызок огрызков RTX 3050 там же, либо умайненную RX 6700 XT на Али. Что, говорите, не хотите огрызки, хотите топ, да ещё новый? Это уже ничтожные 70000 рублей и более, разработка дорожает, параллельный импорт, ковид, погода плохая, сами понимаете. Найдите вторую работу, в конце концов, неудачники.

В 2013 году я покупал в ДНС топовый i5 3570К и MSI Z77A-G43 комплектом ровно за 10000 рублей, 7000р за процессор и 3000р за мать. Что я могу сейчас купить за 20000 рублей? Ничего, начальные 10400f + MSI Z490A-Pro стоят дороже, про матери на B550, X570, B660 и Z690 не стану даже заикаться. Остаётся только Али с неведомым качеством, неведомо когда и конечно же без гарантии. И mATX, который мне даром не упал.

Знаете, листая списки игр по годам на Игромании, у меня глаза лезли на лоб. В 2013г их более четырёхсот страниц. Более четырёхсот! За восемь месяцев 2022 года - восемнадцать.

Так ради чего люди должны участвовать в очередном витке этой бесконечной дойки покупателей? Игр нет, цены на новые железки растут быстрее, чем дрожжи в тёплом уютном школьном унитазе, притом что старые на ура справляются с тремя играми в год (две из которых — замечательно идущее на калькуляторах пиксельное инди). Лиза с Хуангом могут сколько угодно скакать по сценам презентаций, заливаясь соловьями о небывалых приростах, ботва в комментариях вольна расшибиться в лепёшку, утирая счастливые слёзы и доказывая, какие все скептики ничего не понимающие идиоты, могут даже все вместе сплясать в обнимку, реальность не изменится: майнинг помер, Игорь окончательно утонул, производителям железа пора возвращаться в реальный мир.