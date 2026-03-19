Тодд Говард, по всей видимости, жалеет о несвоевременном анонсе The Elder Scrolls 6

Тодд Говард о The Elder Scrolls 6: «Просто сделайте вид, что мы ничего не анонсировали». Давая интервью о Starfield, он не смог избежать вопросов от IGN про многострадальную серию и поделился любопытными комментариями. Беседа IGN с Тоддом Говардом произошла на предварительном показе предстоящего крупного обновления Starfield.

«The Elder Scrolls 6» была анонсирована почти восемь лет назад. Пожалуй, сегодня продолжение знаменитой серии — одна из самых ожидаемых RPG в открытом мире. Полный ответ Тодда Говарда на вопрос IGN о следующей игре с неизменной боевой системой выглядит следующим образом:

«Я всегда начинаю с того, что когда вы нажимаете кнопку «Играть», вы вот-вот начнете играть. Что вы уже знаете? Что у вас в голове? Насколько вы взволнованы? Каковы ваши ожидания? И я отталкиваюсь от этого. Я предпочитаю не говорить о чем-либо до этого момента. Мне нравится сжимать момент, когда вы слышите об игре, до момента, когда вы можете в нее играть. Если бы все зависело от меня, эти моменты всегда бы совпадали. Это не всегда лучший подход к каждой игре. Иногда нужно информировать людей, а еще есть деловые соображения и так далее.



Если вы вспомните анонсы Fallout 76, Starfield, Elder Scrolls 6, то это было действительно о том, чтобы информировать нашу аудиторию, потому что, когда вы собираетесь сделать что-то новое, все спросят: «А как насчет Elder Scrolls 6? А как насчет одиночной игры?» И мы сделали это именно так, но это не мой предпочтительный подход. И я скажу так: мы испытываем трудности с поддержанием баланса, потому что наши поклонники хотят знать, что они потрясающие, и спрашивают: "А что вы делаете?"» И, ну, мы работаем над множеством вещей. Думаю, если посмотреть на масштабы нашей студии, у нас могло бы быть в 10 раз больше людей, чтобы сделать всё это. Мы делаем так много, и важно лишь найти подходящее время, чтобы рассказать всем об этом. Посмотрите на Starfield сегодня. Мне кажется, аудитория Starfield спрашивает: «А как же мы?» И мы старались найти баланс, говоря: «Эй, конец Fallout был для Fallout, телешоу», — учитывая всё, что мы делали. И мы знали, что просто прибережём Starfield на потом, чтобы уделить ему больше внимания в это время. Но да. Это баланс.

В прошлом году Тодд Говард говорил, что выход игры «ещё далеко». Однако уже в феврале он заявил, что в неё «можно играть» и что основная часть студии сосредоточена на разработке The Elder Scrolls 6. Впрочем, такими темпами мы можем не узнать дату выхода игры до самого её релиза.