Директор Bethesda Тодд Говард предпочел бы забыть об анонсе The Elder Scrolls 6
Тодд Говард, по всей видимости, жалеет о несвоевременном анонсе The Elder Scrolls 6

Тодд Говард о The Elder Scrolls 6: «Просто сделайте вид, что мы ничего не анонсировали». Давая интервью о Starfield, он не смог избежать вопросов от IGN про многострадальную серию и поделился любопытными комментариями. Беседа IGN с Тоддом Говардом произошла на предварительном показе предстоящего крупного обновления Starfield.

«The Elder Scrolls 6» была анонсирована почти восемь лет назад. Пожалуй, сегодня продолжение знаменитой серии — одна из самых ожидаемых RPG в открытом мире. Полный ответ Тодда Говарда на вопрос IGN о следующей игре с неизменной боевой системой выглядит следующим образом:

«Я всегда начинаю с того, что когда вы нажимаете кнопку «Играть», вы вот-вот начнете играть. Что вы уже знаете? Что у вас в голове? Насколько вы взволнованы? Каковы ваши ожидания? И я отталкиваюсь от этого. Я предпочитаю не говорить о чем-либо до этого момента. Мне нравится сжимать момент, когда вы слышите об игре, до момента, когда вы можете в нее играть. Если бы все зависело от меня, эти моменты всегда бы совпадали. Это не всегда лучший подход к каждой игре. Иногда нужно информировать людей, а еще есть деловые соображения и так далее.

Если вы вспомните анонсы Fallout 76, Starfield, Elder Scrolls 6, то это было действительно о том, чтобы информировать нашу аудиторию, потому что, когда вы собираетесь сделать что-то новое, все спросят: «А как насчет Elder Scrolls 6? А как насчет одиночной игры?» И мы сделали это именно так, но это не мой предпочтительный подход. И я скажу так: мы испытываем трудности с поддержанием баланса, потому что наши поклонники хотят знать, что они потрясающие, и спрашивают: "А что вы делаете?"»

И, ну, мы работаем над множеством вещей. Думаю, если посмотреть на масштабы нашей студии, у нас могло бы быть в 10 раз больше людей, чтобы сделать всё это. Мы делаем так много, и важно лишь найти подходящее время, чтобы рассказать всем об этом. Посмотрите на Starfield сегодня. Мне кажется, аудитория Starfield спрашивает: «А как же мы?» И мы старались найти баланс, говоря: «Эй, конец Fallout был для Fallout, телешоу», — учитывая всё, что мы делали. И мы знали, что просто прибережём Starfield на потом, чтобы уделить ему больше внимания в это время. Но да. Это баланс.

В прошлом году Тодд Говард говорил, что выход игры «ещё далеко». Однако уже в феврале он заявил, что в неё «можно играть» и что основная часть студии сосредоточена на разработке The Elder Scrolls 6. Впрочем, такими темпами мы можем не узнать дату выхода игры до самого её релиза.

#интервью #the elder scrolls 6
Источник: ign.com
Популярные новости

В Саудовской Аравии археологи нашли связанное с натуфийской культурой поселение возрастом 13500 лет
1
OUKITEL представила защищённые смартфоны серии WP61 с рацией, тепловизором и спутниковой связью
+
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
2
Энтузиаст объединил 15 мини-вентиляторов в корпусе-куполе — охлаждает не хуже Noctua NF-A12x25
5
Эксперт сравнил GeForce RTX 5060 и RTX 2070 Super в популярных играх с DLSS 4.5
4
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
5
Тодд Говард: над The Elder Scrolls VI трудится уже большая часть студии Bethesda
2
Эксперты по безопасности Max опровергли информацию о взломе мессенджера
3
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
В 35 световых годах от Земли обнаружен новый тип планеты покрытой океаном магмы температурой 1900°C
1
Death Stranding 2 On the Beach протестирована на GTX 1650 и Ryzen 5 5600X с тремя апскейлерами
+
Bethesda выступила в защиту DLSS 5 в ответ на шквал критики от геймеров
1
В карликовой галактике Pictor II возрастом 10 миллиардов лет нашли редчайшую звезду
+
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
19
Запуск AMD FSR 4.1 может состояться сразу после релиза Crimson Desert
+
ВЦИОМ: Большинство граждан РФ сожалеют о развале Советского Союза
4
Память Micron HBM4 и твердотельные накопители PCIe Gen6 начали производиться в больших объёмах
+
PlayStation 3 получает обновление без малого через 20 лет после поступления в продажу
+
Физики нашли магнитный двигатель Солнца на глубине 200 тысяч километров
1
MxBenchmarkPC протестировали Death Stranding 2 On the Beach на RTX 5080 с DLSS 4.5 в разных режимах
+

Популярные статьи

DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
28
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
15
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+

