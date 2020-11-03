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Несколько дней назад была представлена новая трекбольная мышка Ergo M575 от компании Logitech. В отличие от обычных компьютерных мышей данную мышь не нужно двигать по столу, чтобы перемещать курсор по экрану. Мышь оснащена трекболом, с помощью которого пользователь одним нажатием пальца сможет перемещать курсор.

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Хочется отметить, что данный девайс отличается эргономичной формой, которая обеспечивает надежный и удобный хват. При длительном использовании кисть руки не чувствует усталости. Подойдет для людей, которые большое количество времени проводят за компьютером. Мышка оснащена тремя программируемыми кнопками, а сам трекбол легко снимается и чистится.

Корпус Logitech Ergo M575 частично выполнен из перерабатываемого пластика. Мышь совместима с OC Windows, macOS и iPadOS. Подключается по Bluetooth или через USB-передатчик. Питается данная модель от одной батарейки АА. Автономность работы при использовании Bluetooth-подключения составляет около 20 месяцев, при подключении через USB-приемник составляет 24 месяца. Стоимость новинки 20$.

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