Logitech представила беспроводную мышь с трекболом
Несколько дней назад была представлена новая трекбольная мышка Ergo M575 от компании Logitech. В отличие от обычных компьютерных мышей данную мышь не нужно двигать по столу, чтобы перемещать курсор по экрану. Мышь оснащена трекболом, с помощью которого пользователь одним нажатием пальца сможет перемещать курсор.
реклама
Хочется отметить, что данный девайс отличается эргономичной формой, которая обеспечивает надежный и удобный хват. При длительном использовании кисть руки не чувствует усталости. Подойдет для людей, которые большое количество времени проводят за компьютером. Мышка оснащена тремя программируемыми кнопками, а сам трекбол легко снимается и чистится.
Корпус Logitech Ergo M575 частично выполнен из перерабатываемого пластика. Мышь совместима с OC Windows, macOS и iPadOS. Подключается по Bluetooth или через USB-передатчик. Питается данная модель от одной батарейки АА. Автономность работы при использовании Bluetooth-подключения составляет около 20 месяцев, при подключении через USB-приемник составляет 24 месяца. Стоимость новинки 20$.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила