Оформив предзаказ FPS, вы получите доступ к кампании на неделю раньше.

реклама

Call of Duty: Modern Warfare 2 , шутер от первого лица (не следует путать с Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года или его редизайном 2020 года Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered), официально не выйдет до 28 октября. Но вы можете сыграть в ее кампанию раньше — пока молитесь у священного алтаря предзаказов.

Издатель Activision был в слезах, призывая игроков сделать предварительный заказ на 47-ю часть серии военных шутеров. Ранее в этом месяце издатель объявил о множестве многопользовательских косметических средствах, которые будут доступны тем, кто завершит кампанию. Доступ к самой кампании начнется на этой неделе, согласно часто задаваемым вопросам на официальном сайте игры.

Как можно сыграть в кампанию CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 раньше?

Вы можете начать предварительную загрузку кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 19.10.2022. Начать играть можно будет 20 октября . Даты предварительной загрузки полной версии игры, включая многопользовательский компонент, разделены по платформам:

Xbox: 19 октября, 21:00 по московскому времени.

PlayStation: 20 октября, 15:00 по московскому времени.

ПК: 26 октября, 21:00 по московскому времени.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В окне релиза есть ряд других ключевых дат. Многопользовательская предсезонка проходит с 28 октября по 15 ноября , позволяя вам повышать ранг и разблокировать снаряжение. 16 ноября начнется официальный многопользовательский сезон игры, а также разрекламированный выпуск Call of Duty: Warzone 2.0 — следующей версии чрезвычайно популярной королевской битвы Call of Duty. Затем, 14 декабря , в совместном игровом режиме Special Ops появятся миссии в стиле рейдов.