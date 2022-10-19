Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Артур396 За пост начислено вознаграждение
Предварительная загрузка CALL OF DUTY: Modern Warfare 2 уже началась
Оформив предзаказ FPS, вы получите доступ к кампании на неделю раньше.
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 за 30 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

 

реклама

Call of Duty: Modern Warfare 2 , шутер от первого лица (не следует путать с Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года или его редизайном 2020 года Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered), официально не выйдет до 28 октября. Но вы можете сыграть в ее кампанию раньше — пока молитесь у священного алтаря предзаказов.

 Издатель Activision был в слезах, призывая игроков сделать предварительный заказ на 47-ю часть серии военных шутеров. Ранее в этом месяце издатель объявил о множестве многопользовательских косметических средствах, которые будут доступны тем, кто завершит кампанию. Доступ к самой кампании начнется на этой неделе, согласно часто задаваемым вопросам на официальном сайте игры. 

Как можно сыграть в кампанию CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 раньше? 

Вы можете начать предварительную загрузку кампании Call of Duty: Modern Warfare 2  19.10.2022. Начать играть можно будет 20 октября . Даты предварительной загрузки полной версии игры, включая многопользовательский компонент, разделены по платформам: 

Xbox: 19 октября, 21:00 по московскому времени. 

PlayStation: 20 октября, 15:00 по московскому времени.

ПК: 26 октября, 21:00 по московскому времени.

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В окне релиза есть ряд других ключевых дат. Многопользовательская предсезонка проходит с 28 октября по 15 ноября , позволяя вам повышать ранг и разблокировать снаряжение. 16 ноября начнется официальный многопользовательский сезон игры, а также разрекламированный выпуск Call of Duty: Warzone 2.0 — следующей версии чрезвычайно популярной королевской битвы Call of Duty. Затем, 14 декабря , в совместном игровом режиме Special Ops появятся миссии в стиле рейдов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#call of duty #call of duty: advanced warfare #call of duty 4: modern warfare #call of duty 2 #call of duty: advanced warfare 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ждать Call of Duty: Advanced Warfare 2 осталось недолго
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зарубежный ютубер купил NFT за 11 миллионов долларов, сегодня его стоимость составляет 6 долларов
26
Российский процессор Baikal BE-S1000 показал выдающиеся результаты, но никогда не будет выпускаться
19
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
59
Из-за энергетического кризиса замерзающая Европа может лишиться лесов
14
Купил и забыл – какую видеокарту взять экономному геймеру для монитора с разрешением 1080р
10
Почему World of Tanks теперь называется «Мир танков», и сколько геймеров дезертировало в Европу
6
AGON by AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор с частотой 240 Гц
3
AMD сокращает выпуск процессоров Ryzen 7000, поскольку новинки оказались никому не нужны
39
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
8
Когда видеокарты в магазинах РФ подешевеют – 6 игровых GPU для тех, у кого нет денег на флагманы
2
Инсайд: дополненная версия The Witcher 3 с новыми квестами и прочим выйдет уже 9 декабря
5
Астронавт МКС запечатлел в атмосфере Земли две необычные "голубые капли"
+
Представлена новая серия AIO-охлаждения EVGA CLX с радиаторами 240/280/360 мм и LCD дисплеем
+
Группа ученых создала зубную каппу, способную управлять бытовыми девайсами
+
Ученые сообщили, что гравитация постоянно изменяет поверхность Земли изнутри
+
4K-разрешение на YouTube пока что останется бесплатным для всех пользователей
1
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
31
RTX 4090 смогла взломать 8-значный пароль и подобрать правильную комбинацию всего за 48 минут
7
Недавний гамма-всплеск стал самым мощным взрывом из когда-либо зарегистрированных во Вселенной
1
Онлайны «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz практически не пострадали от ухода Wargaming из РФ и РБ
8

Популярные статьи

5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
275
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
156
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
20
Как организовать охлаждение игрового компьютера
37
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
87
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
51
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
10
Топ самых известных и лучших космических аппаратов мира
6
Главные игры октября 2022 года – финал
2
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
27

Сейчас обсуждают

Вася Стопкин
21:29
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
lion77815
21:29
Скорее, нарисованные - для сбития цены (которая и упала за месяц на треть). Но ненадолго все равно
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
Эовейн Триада
21:27
Да все игрушки с лучами, сейчас они почти везде. Кстати в последней части Plague Tale, вчера вышла, лучей нет, а пишут 6800 там слабоваты...
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
21:24
Вступление ржачное ) Оверы - это как раз тру-ресурс для читки, сидя на толкане. А чтение комментов под писаниной заглота позволяет протянуть удовольствие от калоиспражнения многократно.
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
Эовейн Триада
21:24
А зачем так страдать, если это ради обзоров железа, понятно, неплохие деньги от просмотров, партнёрок.., если это ничего не стоит, ну много людей, кому эти железки, как мороженое, ну тоже, хотя уже ле...
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Bisaimon
21:21
«Выживастик» DayZ получил очень крупное обновление «Секреты «Ливонии»
Денис Морозов
21:21
А ещё не забываем про обслуживание хотя бы раз в год, и про то что фитинги от самых именитых брендов могут дать течь и угробить всю платформу.
Как организовать охлаждение игрового компьютера
Андрей Иванов
21:20
мне та пофигу, я по факту сказал, и не более
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
ellzar
21:20
Компьютер нынче дорогие удовольствие, наверное проще под игры было взять хбокс сериес Х на микролесс или Авито за 40 тысяч и телек 65 дюймов, вышло бы сборка 80 тысяч, на остальное бюджетный пк или но...
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
SOLOMiD
21:20
нищита ухахахах
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем