реклама
Call of Duty: Modern Warfare 2 , шутер от первого лица (не следует путать с Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года или его редизайном 2020 года Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered), официально не выйдет до 28 октября. Но вы можете сыграть в ее кампанию раньше — пока молитесь у священного алтаря предзаказов.
Издатель Activision был в слезах, призывая игроков сделать предварительный заказ на 47-ю часть серии военных шутеров. Ранее в этом месяце издатель объявил о множестве многопользовательских косметических средствах, которые будут доступны тем, кто завершит кампанию. Доступ к самой кампании начнется на этой неделе, согласно часто задаваемым вопросам на официальном сайте игры.
Как можно сыграть в кампанию CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 раньше?
Вы можете начать предварительную загрузку кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 19.10.2022. Начать играть можно будет 20 октября . Даты предварительной загрузки полной версии игры, включая многопользовательский компонент, разделены по платформам:
Xbox: 19 октября, 21:00 по московскому времени.
PlayStation: 20 октября, 15:00 по московскому времени.
ПК: 26 октября, 21:00 по московскому времени.
В окне релиза есть ряд других ключевых дат. Многопользовательская предсезонка проходит с 28 октября по 15 ноября , позволяя вам повышать ранг и разблокировать снаряжение. 16 ноября начнется официальный многопользовательский сезон игры, а также разрекламированный выпуск Call of Duty: Warzone 2.0 — следующей версии чрезвычайно популярной королевской битвы Call of Duty. Затем, 14 декабря , в совместном игровом режиме Special Ops появятся миссии в стиле рейдов.