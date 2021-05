Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Магазин GOG запустил новую распродажу, которая продлится до 16:00 сегодняшнего дня по Московскому времени. В рамках большой акции предлагаются игры с открытым миром со скидками до 85%, среди которых есть как признанные хиты, так и новинки.

Прошлогодняя новинка Cyberpunk 2077 на распродаже доступна с 20-процентной скидкой – за 1 759 рублей вместо 2 199 рублей. Легендарная третья часть «Ведьмак 3 – Дикая охота» студии CD Projekt RED стоит 249 рублей вместо 1 199 рублей. Лишь на 60 рублей дороже обойдётся издание «Игра года» с новыми материалами и всеми дополнениями.

Также нужно отметить популярную серию Fallout с 50-процентной скидкой. Первая и вторая части доступны за 259 рублей вместо 519 рублей. Fallout 3 «Игра года» можно купить за 469 рублей вместо 929 рублей. Столько же стоит и Fallout: New Vegas в издании Ultimate Edition.

Среди неплохих предложений с точки зрения экономии можно отметить 88% скидки на Mafia II Director’s Cut, 75% на Mafia III и 66% на Mafia III Deluxe Edition. Их стоимость составляет по акции 299 рублей вместо 1 469 рублей, 369 рублей вместо 1 469 рублей и 949 рублей вместо 2 789 рублей соответственно.

На 74% дешевле можно приобрести Mount and Blade – За 189 рублей вместо 739 рублей. А вот Mount and Blade: Warband – Viking Conquest Reforged Edition стоит 279 рублей вместо 1 099 рублей с учётом 75-процентной скидки. Наконец, The Outer Worlds подешевела на 50% и стоит 1 099 рублей вместо 2 199 рублей.

Ещё раз напомним, что распродажа в цифровом магазине GOG продлится до 16:00 по Московскому времени 3 мая 2021 года. Со всеми предложениями, доступными по акции, вы можете ознакомиться, перейдя на сайт магазина по этой ссылке.