Распродажа в магазине GOG – Ведьмак 3 за 249 рублей, Cyberpunk 2077 за 1 759 рублей и скидки до 85%
Магазин GOG запустил новую распродажу, которая продлится до 16:00 сегодняшнего дня по Московскому времени. В рамках большой акции предлагаются игры с открытым миром со скидками до 85%, среди которых есть как признанные хиты, так и новинки.
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Прошлогодняя новинка Cyberpunk 2077 на распродаже доступна с 20-процентной скидкой – за 1 759 рублей вместо 2 199 рублей. Легендарная третья часть «Ведьмак 3 – Дикая охота» студии CD Projekt RED стоит 249 рублей вместо 1 199 рублей. Лишь на 60 рублей дороже обойдётся издание «Игра года» с новыми материалами и всеми дополнениями.
Также нужно отметить популярную серию Fallout с 50-процентной скидкой. Первая и вторая части доступны за 259 рублей вместо 519 рублей. Fallout 3 «Игра года» можно купить за 469 рублей вместо 929 рублей. Столько же стоит и Fallout: New Vegas в издании Ultimate Edition.
Среди неплохих предложений с точки зрения экономии можно отметить 88% скидки на Mafia II Director’s Cut, 75% на Mafia III и 66% на Mafia III Deluxe Edition. Их стоимость составляет по акции 299 рублей вместо 1 469 рублей, 369 рублей вместо 1 469 рублей и 949 рублей вместо 2 789 рублей соответственно.
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На 74% дешевле можно приобрести Mount and Blade – За 189 рублей вместо 739 рублей. А вот Mount and Blade: Warband – Viking Conquest Reforged Edition стоит 279 рублей вместо 1 099 рублей с учётом 75-процентной скидки. Наконец, The Outer Worlds подешевела на 50% и стоит 1 099 рублей вместо 2 199 рублей.
Ещё раз напомним, что распродажа в цифровом магазине GOG продлится до 16:00 по Московскому времени 3 мая 2021 года. Со всеми предложениями, доступными по акции, вы можете ознакомиться, перейдя на сайт магазина по этой ссылке.
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