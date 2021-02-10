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Лицензия на Windows 10 Pro продаётся за 8 долларов на весенней распродаже

Интернет-магазин ключей для ПО KeysOff запустил распродажу в честь приближения весны.
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Период застоя между январскими праздниками и Китайским Новым годом завершился, а это означает, что многие магазины запускают распродажи. Одни празднуют Китайский Новый год, другие – конец зимы, третьи – День Святого Валентина. А интернет-магазин ключей для ПО KeysOff запустил распродажу в честь приближения весны.

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В рамках акции можно со скидкой до 58% купить ключи на некоторые программы и операционную систему Windows 10 Home или Professional. Да, лицензия на ОС – не лучших подарок, но зато это прекрасная возможность отказаться от пиратского программного обеспечения. Причём с неплохой экономией.

Обзор сайта KeysOff

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Главную страницу сайта интернет-магазина можно условно разделить на несколько блоков. Первый – главная панель, где можно войти в свой аккаунт, посмотреть список желаний, перейти к лучшим предложениям дня или сравнить продукты.

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Там же можно выбрать язык и валюту. Языков много, и русский – в их числе. Валют – поменьше, и рубли отсутствуют. Чуть ниже есть поисковая строка и пиктограмма корзины, нажав на которую можно быстро перейти к оформлению заказа с любой страницы сайта.

Второй блок – рекламные постеры. На момент написания статьи их предусмотрено сразу пять штук: Baldur’s Gate, Everspace 2, Dyson Sphere Program, Skul: The Hero Slayer и Deliver us the Moon. Что интересно, ни одно из изображений не является кликабельным.

Далее идёт небольшой информационный блок. KeysOff напоминает об отсутствии комиссии за отправку ключей и возвращении полной суммы денег при отмене заказа. Техническая поддержка работает в режиме 24/7. Задать свой вопрос можно сразу на сайте. Чтобы активировать онлайн-чат, нужно нажать на пиктограмму с тремя точками в нижнем правом углу экрана.

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Листая ниже, видим несколько предложений с играми и блок с часто задаваемые вопросами. Точнее с одним вопросом: «Как активировать ключ в Steam?». В самом низу сайта можно найти ссылки для ознакомления с политикой конфиденциальности и прочей информацией, которую пользователи редко читают.

Ассортимент интернет-магазина KeysOff

Ассортимент игр сложно назвать широким, но не самые продвинутые геймеры найдут для себя что купить. Все предложения разделены на несколько категорий в зависимости от магазина:

  • Steam;
  • Origin;
  • Uplay;
  • Battle Net;
  • Epic Games.

Больше всего игр вы найдёте в разделе Steam. Все перечислять не будем, но отметим, что здесь есть Horizon Zero Dawn за 50 долларов, Yakuza: Like a Dragon за 70 долларов, Wasteland 3 за 71 доллар и Resident Evil 3 стоимостью чуть более 60 долларов.

В Origin самой популярной игрой является симулятор FIFA 21. Его стоимость составляет около 72 долларов. Примерно столько же нужно отдать за шутер Battlefield V. Command and Conquer ­– The Ultimate Collection обойдётся в 30 долларов, а одна из частей о Тёмном рыцаре Готэма продаётся за 50 долларов.

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В категории Uplay есть новинки вроде Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs. Каждая стоит почти 72 доллара. За 72 доллара также можно приобрести ключ к Beyond Good and Evil 2. Star Wars Jedi – Fallen Order стоит около 70 долларов. В целом, игры здесь не из дешёвых.

Раздел Epic Games практическим полностью посвящён Borderlands 3. Как бедный родственник здесь SnowRunner за 47 долларов. В категории Battle Net вас ждут Overwatch, Call of Duty, StarCraft и Diablo. Цена составляет от 11 долларов до 70 долларов.

Скидки 50% в KeysOff

На весенней распродаже можно со скидкой 50% купить ключи для операционной системы Windows 10. Магазин продаёт OEM-лицензии, которые привязываются к железу персонального компьютера.

Цена одного ключа для одного ПК на Windows 10 Professional составляет 7,58 доллара с учётом промокода DLE50, который снижает стоимость вдвое. Два ключа одним комплектом обойдутся в 11,73 доллара вместо 15 долларов, т.е. примерно 5,85 доллара за штуку.

Примечательно, что домашнее издание на распродаже стоит немного дороже. Лицензия на Windows 10 Home для одного персонального компьютера продаётся за 8,16 долларов с упомянутым выше купоном. Два ключа в комплекте обойдутся в 13,57 долларов, т.е. почти 6,8 доллара за штуку.

Как видим, выгоднее приобретать две лицензии бандлом. Но и при покупке по отдельности цена не кусается. Ссылки на программное обеспечение в магазине KeysOff указаны в таблице ниже.

Скидки 50%
Лицензия
Промокод
Цена
В магазин
Windows 10 Pro (1 ПК)
DLE50
$7,58
Windows 10 Pro (2 ПК)
DLE50
$11,73
Windows 10 Home (1 ПК)
DLE50
$8,16
Windows 10 Home (1 ПК)
DLE50
$13,57

Скидки 58% в KeysOff

В рамках весенней распродажи действует ещё один промокод. Причём более выгодный. Так, купон DLE58 даёт возможность сэкономить сразу 58% при покупке ключей для программного обеспечения. Его можно активировать более чем с дюжиной продуктов. Десять из них вы найдёте в таблице ниже вместе со ссылками на интернет-магазин.

23,43 доллара стоит пакет программного обеспечения Microsoft Office 2019 Pro Plus. Версия 2019 года обойдётся в 30,43 доллара. Оба пакета предлагают доступ к Word, Excel, PowerPoint и другим программам. Лицензию продлевать не нужно в отличие от Microsoft Office 365 Pro Plus.

MS Office 2019 Pro Plus вместе с операционной системой Windows 10 Pro стоит 36,10 доллара, а с Windows 10 Home – 36,15 доллара. Комплект с изданием 2016 года продаётся примерно на 9 долларов дешевле с промокодом DLE58.

Также на распродаже можно приобрести MS Office 2016 Home & Student и MS Office 2019 Home & Student. Стоимость программного обеспечения по акции составляет приблизительно 33 доллара и 35 долларов соответственно.

Для владельцев компьютеров на базе операционной системе macOS тоже есть несколько выгодных предложений. Например, Microsoft Office 2019 Home & Business на распродаже стоит около 109 долларов, а издание 2016 года – 65 долларов.

Скидки 58%
Лицензия
Промокод
Цена
В магазин
Microsoft Office 2016 Professional Plus
DLE58
$23,43
Microsoft Office 2019 Professional Plus
DLE58
$30,43
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Pro (1 ПК)
DLE58
$27,35
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Pro (1 ПК)
DLE58
$36,10
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Home (1 ПК)
DLE58
$27,64
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home (1 ПК)
DLE58
$36,15
Microsoft Office 2016 Home & Student
DLE58
$33,05
Microsoft Office 2019 Home & Student
DLE58
$34,43
Microsoft Office 2016 Home & Business (macOS)
DLE58
$64,57
Microsoft Office 2019 Home & Business (macOS)
DLE58
$108,91

Регистрация и оплата

Для покупки лицензий в магазине KeysOff можно создать аккаунт, но это не обязательное требование. На стадии оформления заказа можно выбрать Checkout as Guest и пропустить регистрацию, если у вас нет своей учётной записи.

Но чтобы дойти сюда, нужно выполнить ещё несколько шагов. Для начала следует добавить ключ в корзину. Процесс заказа рассмотрим на примере Windows 10 Professional. Лицензия стоит 15,17 доллара, но в корзине можно ввести промокод DLE50, после чего цена будет снижена до 7,58 доллара.

После нажатия Proceed to Checkout перед нами открывается окно, где можно войти в свой аккаунт, перейти к регистрации или продолжить гостем. Далее нужно ввести личные данные, включая домашний адрес с индексом и действующий e-mail.

В третьем пункте рекомендуем выбирать сервис Cwalletco и переходим к оплате. В интернет-магазине можно оплачивать картами Visa, Mastercard напрямую или через платёжные системы Sofort и PayPal. На момент написания статьи выбрать можно только PayPal. После оплаты ключ будет отправлен на электронную почту.

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