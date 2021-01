Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Магазин BOBKeys не спешит прекращать новогоднюю распродажу. У пользователей есть ещё время, чтобы купить ключи для программного обеспечения по скидке, которую даёт промокод OC25. Он позволяет снизить стоимость лицензии на 25%. В этой статье мы рассмотрим пять лучших предложений новогодней распродажи, но сначала посмотрим на ассортимент магазина.

реклама

Популярные игры в магазине BOBKeys

Основной уклон на сайте сделан в сторону игр. На главной странице представлены самые популярные проекты разных жанров. Лицензии на программное обеспечение, о которых мы поговорим чуть позже, пользователю придётся искать с помощью поисковой строки, поскольку соответствующей категории на сайте не оказалось. Зато есть сразу несколько разделов с играми:

Steam

Origin

Uplay

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> RX 5500 в наличии, цена не конь Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Больше всего игр содержит раздел Steam. На момент написания материала их там свыше 550 штук. Для сравнения, в других двух категориях даже суммарно не насчитывается и сотни проектов. Также отметим наличие отдельного раздела, в котором можно быстро пополнить кошелёк в PlayStation Store или приобрести подарочные сертификаты.

реклама

Что касается игр, все шесть с половиной сотен мы перечислять не будем. Сосредоточимся только на тех, что есть на главной странице магазина BOBKeys. Например, в блоке «Лидеры продаж» обосновались Devil May Cry 5, PUBG, FIFA 21, PES 2021, Halo The Master Chief Collection, Mount and Blade II, Warhammer 40 000: Mechanicus – Omnissiah Edition и ещё несколько проектов. Стоимость большинства составляет примерно 1000-2000 рублей. Дороже всего стоит FIFA 21 – свыше 4000 рублей.

Что касается самого сайта интернет-магазина, он имеет неполную русификацию и поддерживает оплату разными валютами, включая российскую. Поисковая строка является идеальным инструментом для поиска ключей для программного обеспечения ввиду отсутствия такого раздела. Достаточно просто написать в поиске слово «Windows», и вам откроется перечень предложений приобрести лицензию на операционную систему компании Microsoft. Детальнее об этом – в следующем разделе.

Пожизненная лицензия на Windows 10 Pro за 1120 рублей

реклама

Сразу отмечаем, что магазин BOBKeys продаёт OEM-лицензии на операционные системы Windows 10 Home и Professional. Другими словами, при замене аппаратного обеспечения в компьютере придётся приобретать ключ для ОС заново. Это особенно стоит учитывать при покупке тем, кто готовит свой ПК к апгрейду.

реклама

Для домашнего использования большинству будет достаточно возможностей операционной системы Windows 10 Home. Со скидкой её на распродаже можно купить примерно за 1065 рублей. Это где-то на 360 рублей дешевле, чем без промокода.

Одна лицензия на операционную систему Windows 10 Pro стоит 1500 рублей, но с промокодом OC25 можно приобрести её почти на 400 рублей дешевле – примерно за 1120 рублей. Умножаем эту сумму на два и получаем около 2240 рублей за два ключа. Но только если покупать их по отдельности.

А делать это незачем, ведь есть возможность приобрести две лицензии бандлом. Комплект обойдётся примерно в 1870 рублей, т.е. почти на 400 рублей дешевле. К слову, без промокода OC25 бандл стоит 2500 рублей вместо 3000 рублей.

Лицензия на Windows 10 Professional доступна ещё в одном комплекте. Но уже не с другим ключом для операционной системы, а с пакетом программного обеспечения для работы Microsoft Office 2019 Professional Plus. Полная цена в магазине BOBKeys составляет около 6150 рублей, а по акции – чуть более 4600 рублей, т.е. со скидкой свыше 1500 рублей.

Сам же пакет MS Office 2019 Professional Plus предлагается примерно за 3705 рублей вместо 4940 рублей. Программное обеспечение начало распространяться в конце 2018 года. Его главными новшествами стали возможность кастомизации ленты вкладок, поддержка 3D-моделей и SVG в PowerPoint, возможность загружать 4K-ролики там же.

Word получил обновлённого переводчика и режим фокусировки, в котором контент помещается впереди и по центру. Также добавили такие инструменты, как чтение вслух и трекинг пробелов между буквами. Они появились и в Outlook наряду с новой папкой для фильтрации маловажной корреспонденции. В Excel добавили возможность построения диаграмм в форме воронки и с картой.

Процедура оплаты ключей

Процесс покупки рассмотрим на примере лицензии на операционную систему Windows 10 Professional. На странице указано, что стоимость ключа составляет 1490 рублей. При добавлении в корзину система предложит войти в свой аккаунт, создать новую учётную запись или войти через Facebook либо Google+. Варианта остаться гостем на этом сайте нет в отличие от других подобных порталов.

Если у вас уже есть аккаунт в Google, можете войти, используя его. В таком случае можно не переживать за правильность адреса электронной почты. В корзине вводим промокод OC25 и стоимость ключа падает с 1490 рублей почти до 1120 рублей.

Далее остаётся лишь нажать «Отправить заказ» и оплатить. Рассчитываться рекомендуется через PayPal, ввиду отсутствия комиссии. После подтверждение оплаты письмо с ключом будет отправлено на электронную почту в течение нескольких минут. В случае возникновения проблем или вопросов можно связаться с представителями магазина по почте service@bobkeys.com или через живой чат на сайте, нажав пиктограмму с надписью «We Are Here!» в нижнем правом углу.

Топ-5 предложений на распродаже № Ключ Полная цена Промокод Цена по скидке Купить 1 MS Windows 10 Professional ~1500 рублей OC25 ~1120 рублей В магазин 2 MS Windows 10 Home ~1430 рублей OC25 ~1065 рублей В магазин 3 MS Windows 10 Professional (2 ПК) ~2500 рублей OC25 ~1870 рублей В магазин 4 MS Office 2019 Professional Plus ~4940 рублей OC25 ~3705 рублей В магазин 5 MS Office 2019 Professional Plus & MS Windows 10 Professional ~6150 рублей OC25 ~4615 рублей В магазин