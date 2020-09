Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Sony объявила стоимость игровых консолей нового поколения. Как и ожидалось, линейка будет состоять из двух моделей: обычной и Digital Edition без оптического привода.

Sony PlayStation 5 оценили на одном уровне с Xbox Series X. В США цена составила 500 долларов, а в Европе – 500 евро. За 450 фунтов стерлингов смогут купить новинку жители Великобритании. Российская цена пока что не объявлена. Напомним, что Microsoft в России будет продавать Xbox Series X за 45 590 рублей.

Издание Digital Edition оказалось немного дешевле своего конкурента в лице Xbox Series S, стоимость которого составила 299 долларов / 299 евро. При этом нужно понимать, что младшая консоль компании Sony будет в плане производительности находиться на одном уровне со старшей версией. В США новинку оценили в 400 долларов, в Европе – в 400 евро, а в Великобритании – в 360 фунтов стерлингов. Опять же, российская цена пока не уточняется, в то время как Xbox Series S в официальной рознице будет стоить 26 990 рублей.

Старт продаже Sony PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition запланирован на 12 ноября 2020 года. Главные конкуренты появятся на два дня раньше. Первыми купить консоли компании из Страны восходящего Солнца смогут жители США, Японии, Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи. Начало продаж в остальном мире состоится 19 ноября.

Напомним, что в России игровую консоль текущего поколения можно приобрести по цене от 29 990 рублей в магазине «Ситилинк». 33 560 рублей стоит консоль Sony PlayStation 4 Pro с 1 ТБ памяти и ваучером Fortnite. Комплект с играми God of War, The Last of Us и Days Gone обойдётся в 29 990 рублей. Столько же придётся отдать за бандл с Horizon Zero Dawn, Gran Turismo Sport и Spider-Man. Наконец, приставка с играми God of War и Horizon Zero Dawn продаётся за 37 990 рублей.