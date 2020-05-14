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27 апреля компания Xiaomi в Китае вместе со смартфоном Mi 10 Youth Edition, позиционируемым в качестве бюджетного камерофона, анонсировала китайскую версию прошивки MIUI 12. На прошлой неделе началось открытое бета-тестирование оболочки в Поднебесной, а 19 мая производитель представит глобальную версию ПО. Если вы желаете опробовать все новые функции MIUI 12, но не хотите ждать своей очереди, то этот материал для вас. В данной заметке мы расскажем, как можно в первых рядах получить MIUI 12 и будущие апдейты программного обеспечения.

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Для начала отметим, что есть популярные сайты вроде XDA Developers, где регулярно публикуются ссылки на скачивание прошивки для большинства смартфонов Xiaomi. Но в таком случае вам придётся обновляться вручную и проводить дополнительные манипуляции для разблокировки загрузчика.

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Чтобы первым получать обновления «по воздуху», которые будут скачиваться сразу на смартфон и устанавливаться автоматически, требуя от пользователя лишь подтверждения самой установки и перезагрузки гаджета, нужно выполнить несколько простых действий. Для начала надо открыть настройки и перейти в раздел «О телефоне», где необходимо выбрать вкладку «Обновление системы».

Здесь вы увидите информацию о том, есть ли на данный момент доступные апдейты для вашего устройства. Например, в случае с Xiaomi Mi 8, скриншоты из которого прикреплены ниже, пришло обновление. Оно принесло оболочку MIUI 11 со всеми функциями, свежую заплатку безопасности, но построено при этом на базе операционной системы Android 9.0 Pie всё ещё.

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Если апдейт отсутствует, то жмём три вертикальные точки в правом верхнем углу и переходим к настройкам. В открывшимся окне следует активировать ранние обновления. На этом манипуляции с настройками не заканчиваются. Теперь нужно перейти к выбору региона. Для этого можно в поисковой строке просто написать слово «Регион». Чтобы первым получать обновления MIUI, нужно выбрать Мексику, Сингапур, Индию или Китай.

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Отметим, что у многих регионов есть свои особенности. Например, если выбрать Соединённое Королевство, то не будет отображаться реклама в прошивке, но вместе с ней пропадёт и приложение с темами оформления. При выборе Сингапура повышается громкость мультимедийного динамика и звука наушниках, Индия расширяет набор тем в приложении, а регион США повышает плавность работы жестового управления.