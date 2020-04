Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На прошлой неделе на сайте TechSpot появилось обновлённое тестирование видеокарт AMD Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2060 SUPER. Графический ускоритель AMD оказался в среднем на 8-9% производительнее в играх с разрешением Full HD и Quad HD. Видеокарта компании AMD приняла участие в ещё одном тесте. На этот раз её сравнили с NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER.

Это уже второе сравнение двух видеокарт калифорнийских гигантов. Впервые они сошлись в бою в рамках тестирования TechSpot примерно семь месяцев назад. Но с тех пор вышло несколько драйверов для ускорителей и появились новые игры.

Стоимость GeForce RTX 2070 SUPER составляет 500 долларов. В то же время AMD просит за свою видеокарту на 20% меньше. Её рекомендованная цена составила 400 долларов. Тесты почти в четырёх десятках игр проводились на персональном компьютере с процессором Intel Core i9-9900K с частотой 5 ГГц.

Radeon RX 5700 XT сразу же одержала победу в Call of Duty: Modern Warfare. В разрешении 1080p средняя частота кадров составила 185fps, а в 1440p – 135fps. GeForce RTX 2070 SUPER уступила 3fps и 6fps соответственно.

В Ghost Recon Breakpoint уже немного быстрее была видеокарта компании NVIDIA, а в Shadow of the Tomb Raider ускорители продемонстрировали примерно идентичную производительность. Ситуация повторилась и в Gears 5.

При разрешении Full HD модель Radeon RX 5700 XT также продемонстрировала лучшие результаты в среднем в таких проектах, как Borderlands 3 (+11%), DiRT Rally 2.0 (+9%), Metro Exodus (+8%), For Honor (+2%), The Division 2 (+1%). В Red Dead Redemption 2 и Apex Legends оба ускорителя выдали идентичный результат. Но во всех остальных играх преимущество было на стороне GeForce RTX 2070 SUPER. В The Outer Worlds разница в кадровой частоте была максимальной – 24%. В среднем видеокарта компании NVIDIA оказалась на 6% быстрее.

В играх с разрешением 2K ситуация практически не изменилась. Radeon RX 5700 XT показала себя лучше только в Borderlands 3, DiRT Rally 2.0, Call of Duty: Modern Warfare и For Honor. В среднем видеокарта компании AMD была на 7% медленнее. В тестах, проведённых семь месяцев назад, итог был таким же.

Отметим, что GeForce RTX 2070 SUPER в играх Control и Wolfenstein протестировали с включённой технологией Deep Learning Super Sampling (DLSS). Производительность выросла на 66%. Таким образом, превосходство GeForce RTX 2070 SUPER над «красной» видеокартой было почти двукратным (93%).

В Wolfenstein: Youngblood активация DLSS повысила кадровую частоту на 17%. В то же время разница с Radeon RX 5700 XT выросла с 17,1% практически до 40% при разрешении Quad HD.