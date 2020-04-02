Intel и Broadcom – единственные компании полупроводникового сектора, которые нарастили выручку в 2019 году
Американская компания Intel уже давно ищет пути снижения зависимости бизнеса в целом от сегмента ПК. Несмотря на все предпринятые меры, в структуре выручки почти 50% всё ещё занимает этот тип продукции. Доход калифорнийского гиганта по итогам 2019 года вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим периодом.
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Аналитическая компания Omdia представила топ-10 крупнейших игроков сектора полупроводниковой продукции с точки зрения объёма выручки от реализации по итогам 2019 года. Как можно видеть в таблице ниже, больше всех дохода в отчётном периоде получила Intel. Она за двенадцать месяцев смогла выручить 70,785 млрд долларов, что на 1,3% больше, чем в базисном периоде.
рекламаНа второе место опустилась южнокорейская компания Samsung. Если в 2018 году её доход составил 74,644 млрд долларов, то в 2019 году она выручила примерно на 22 млрд долларов меньше. В относительном выражении доход производителя из Сувона упал на 29,7%.
Замкнула топ-3 компания SK Hynix. Её доход сократился на 36,9% – c 36,234 млрд долларов до 22,868 млрд долларов. Но при этом и в 2018 году она тоже занимала третью строчку.
рекламаНа 32,8% упала выручка компании Micron, составив чуть менее 20 млрд долларов. В двух шагах от топ-3 оказалась Broadcom. Доход компании в отчётном периоде вырос почти на 1 млрд долларов (5,2%) по сравнению с базисным. Отметим, что Intel и Broadcom – эта единственные производители, которые смогли улучшить показатели.
За пределами топ-5 оказались Qualcomm (14,391 млрд долларов, -13,3%) Texas Instruments (14,052 млрд долларов, -8,6%), STMicroelectronics (9,556 млрд долларов, -1,1%), NVIDIA (9,491 млрд долларов, -7,0%) и Infineon Technologies (8,891 млрд долларов, - 2,7%). Последняя в 2018 году занимала 11-место.
рекламаДесять крупнейших производителей суммарно получили доход в размере 240,746 млрд долларов, что на 16,6% меньше, чем в 2018 году. Остальные компании вместе взятые выручили 187,717 млрд долларов – на 4,6% меньше, чем годом ранее.
|
Место
|
Компания
|
Выручка, млрд долларов
|
Отклонение
|
2018 год
|
2019 год
|
2018 год
|
2019 год
|
Абсолютное,
млрд долларов
|
Относительное, %
|
2
|
1
|
Intel
|
69,895
|
70,785
|
0,89
|
1,3
|
1
|
2
|
Samsung Electronics
|
74,644
|
52,511
|
-22,133
|
-29,7
|
3
|
3
|
SK Hynix
|
36,234
|
22,868
|
-13,366
|
-36,9
|
4
|
4
|
Micron Technology
|
29,655
|
19,926
|
-9,729
|
-32,8
|
5
|
5
|
Broadcom Limited
|
17,371
|
18,275
|
0,904
|
5,2
|
6
|
6
|
Qualcomm
|
16,606
|
14,391
|
-2,215
|
-13,3
|
7
|
7
|
Texas Instruments
|
15,379
|
14,052
|
-1,327
|
-8,6
|
10
|
8
|
STMicroelectronics
|
9,665
|
9,556
|
-0,109
|
-1,1
|
9
|
9
|
NVIDIA
|
10,205
|
9,491
|
-0,714
|
-7,0
|
11
|
10
|
Infineon Technologies
|
9,134
|
8,891
|
-0,243
|
-2,7
|
Всего топ-10
|
288,788
|
240,746
|
- 48,042
|
-16,6
|
Все остальные
|
1 96,252
|
187,717
|
-8,535
|
-4,3
|
ВСЕГО
|
485,04
|
428,463
|
-56,577
|
-11,7
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Общая выручка производителей полупроводниковой продукции в прошлом году сократилась на 11,7%. Связано это изменением дохода от реализации памяти. Практически у всех компаний данный показатель сократился примерно на треть.
Что касается Intel, успех связывают с эффективной реструктуризацией и диверсификацией калифорнийского гиганта. Примерно 30% всего дохода компания получила от продажи продуктов, ориентированных на центры обработки данных. Прирост составил 2,1%. В целом, это можно считать прогрессом, учитывая то, что весь серверный рынок сократился более чем на 16%. Однако, стоит заметить, что повышение дохода компании Intel связано не с наращиванием объёмов реализации, а с подорожанием продукции.
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