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Американская компания Intel уже давно ищет пути снижения зависимости бизнеса в целом от сегмента ПК. Несмотря на все предпринятые меры, в структуре выручки почти 50% всё ещё занимает этот тип продукции. Доход калифорнийского гиганта по итогам 2019 года вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим периодом.

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Аналитическая компания Omdia представила топ-10 крупнейших игроков сектора полупроводниковой продукции с точки зрения объёма выручки от реализации по итогам 2019 года. Как можно видеть в таблице ниже, больше всех дохода в отчётном периоде получила Intel. Она за двенадцать месяцев смогла выручить 70,785 млрд долларов, что на 1,3% больше, чем в базисном периоде.

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На второе место опустилась южнокорейская компания Samsung. Если в 2018 году её доход составил 74,644 млрд долларов, то в 2019 году она выручила примерно на 22 млрд долларов меньше. В относительном выражении доход производителя из Сувона упал на 29,7%.

Замкнула топ-3 компания SK Hynix. Её доход сократился на 36,9% – c 36,234 млрд долларов до 22,868 млрд долларов. Но при этом и в 2018 году она тоже занимала третью строчку.

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На 32,8% упала выручка компании Micron, составив чуть менее 20 млрд долларов. В двух шагах от топ-3 оказалась Broadcom. Доход компании в отчётном периоде вырос почти на 1 млрд долларов (5,2%) по сравнению с базисным. Отметим, что Intel и Broadcom – эта единственные производители, которые смогли улучшить показатели.

За пределами топ-5 оказались Qualcomm (14,391 млрд долларов, -13,3%) Texas Instruments (14,052 млрд долларов, -8,6%), STMicroelectronics (9,556 млрд долларов, -1,1%), NVIDIA (9,491 млрд долларов, -7,0%) и Infineon Technologies (8,891 млрд долларов, - 2,7%). Последняя в 2018 году занимала 11-место.

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Место Компания Выручка, млрд долларов Отклонение 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год Абсолютное,

млрд долларов Относительное, % 2 1 Intel 69,895 70,785 0,89 1,3 1 2 Samsung Electronics 74,644 52,511 -22,133 -29,7 3 3 SK Hynix 36,234 22,868 -13,366 -36,9 4 4 Micron Technology 29,655 19,926 -9,729 -32,8 5 5 Broadcom Limited 17,371 18,275 0,904 5,2 6 6 Qualcomm 16,606 14,391 -2,215 -13,3 7 7 Texas Instruments 15,379 14,052 -1,327 -8,6 10 8 STMicroelectronics 9,665 9,556 -0,109 -1,1 9 9 NVIDIA 10,205 9,491 -0,714 -7,0 11 10 Infineon Technologies 9,134 8,891 -0,243 -2,7



Всего топ-10 288,788 240,746 - 48,042 -16,6 Все остальные 1 96,252 187,717 -8,535 -4,3 ВСЕГО 485,04 428,463 -56,577 -11,7

Десять крупнейших производителей суммарно получили доход в размере 240,746 млрд долларов, что на 16,6% меньше, чем в 2018 году. Остальные компании вместе взятые выручили 187,717 млрд долларов – на 4,6% меньше, чем годом ранее.





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Общая выручка производителей полупроводниковой продукции в прошлом году сократилась на 11,7%. Связано это изменением дохода от реализации памяти. Практически у всех компаний данный показатель сократился примерно на треть.

Что касается Intel, успех связывают с эффективной реструктуризацией и диверсификацией калифорнийского гиганта. Примерно 30% всего дохода компания получила от продажи продуктов, ориентированных на центры обработки данных. Прирост составил 2,1%. В целом, это можно считать прогрессом, учитывая то, что весь серверный рынок сократился более чем на 16%. Однако, стоит заметить, что повышение дохода компании Intel связано не с наращиванием объёмов реализации, а с подорожанием продукции.