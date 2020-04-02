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Intel и Broadcom – единственные компании полупроводникового сектора, которые нарастили выручку в 2019 году

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Американская компания Intel уже давно ищет пути снижения зависимости бизнеса в целом от сегмента ПК. Несмотря на все предпринятые меры, в структуре выручки почти 50% всё ещё занимает этот тип продукции. Доход калифорнийского гиганта по итогам 2019 года вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим периодом.

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Аналитическая компания Omdia представила топ-10 крупнейших игроков сектора полупроводниковой продукции с точки зрения объёма выручки от реализации по итогам 2019 года. Как можно видеть в таблице ниже, больше всех дохода в отчётном периоде получила Intel. Она за двенадцать месяцев смогла выручить 70,785 млрд долларов, что на 1,3% больше, чем в базисном периоде.

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На второе место опустилась южнокорейская компания Samsung. Если в 2018 году её доход составил 74,644 млрд долларов, то в 2019 году она выручила примерно на 22 млрд долларов меньше. В относительном выражении доход производителя из Сувона упал на 29,7%.

Замкнула топ-3 компания SK Hynix. Её доход сократился на 36,9% – c 36,234 млрд долларов до 22,868 млрд долларов. Но при этом и в 2018 году она тоже занимала третью строчку.

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На 32,8% упала выручка компании Micron, составив чуть менее 20 млрд долларов. В двух шагах от топ-3 оказалась Broadcom. Доход компании в отчётном периоде вырос почти на 1 млрд долларов (5,2%) по сравнению с базисным. Отметим, что Intel и Broadcom – эта единственные производители, которые смогли улучшить показатели.

За пределами топ-5 оказались Qualcomm (14,391 млрд долларов, -13,3%) Texas Instruments (14,052 млрд долларов, -8,6%), STMicroelectronics (9,556 млрд долларов, -1,1%), NVIDIA (9,491 млрд долларов, -7,0%) и Infineon Technologies (8,891 млрд долларов, - 2,7%). Последняя в 2018 году занимала 11-место.

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Десять крупнейших производителей суммарно получили доход в размере 240,746 млрд долларов, что на 16,6% меньше, чем в 2018 году. Остальные компании вместе взятые выручили 187,717 млрд долларов – на 4,6% меньше, чем годом ранее.

Место
Компания
Выручка, млрд долларов
Отклонение
2018  год
2019  год
2018  год
2019 год
Абсолютное,
млрд долларов
Относительное, %
2
1
Intel
69,895
70,785
0,89
1,3
1
2
Samsung Electronics
74,644
52,511
-22,133
-29,7
3
3
SK Hynix
36,234
22,868
-13,366
-36,9
4
4
Micron Technology
29,655
19,926
-9,729
-32,8
5
5
Broadcom Limited
17,371
18,275
0,904
5,2
6
6
Qualcomm
16,606
14,391
-2,215
-13,3
7
7
Texas Instruments
15,379
14,052
-1,327
-8,6
10
8
STMicroelectronics
9,665
9,556
-0,109
-1,1
9
9
NVIDIA
10,205
9,491
-0,714
-7,0
11
10
Infineon Technologies
9,134
8,891
-0,243
-2,7


Всего топ-10
288,788
240,746
- 48,042
-16,6
Все остальные
1 96,252
187,717
-8,535
-4,3
ВСЕГО
485,04
428,463
-56,577
-11,7


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Общая выручка производителей полупроводниковой продукции в прошлом году сократилась на 11,7%. Связано это изменением дохода от реализации памяти. Практически у всех компаний данный показатель сократился примерно на треть.

Что касается Intel, успех связывают с эффективной реструктуризацией и диверсификацией калифорнийского гиганта. Примерно 30% всего дохода компания получила от продажи продуктов, ориентированных на центры обработки данных. Прирост составил 2,1%. В целом, это можно считать прогрессом, учитывая то, что весь серверный рынок сократился более чем на 16%. Однако, стоит заметить, что повышение дохода компании Intel связано не с наращиванием объёмов реализации, а с подорожанием продукции.

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