Пока разные производители компьютерных комплектующих намекают на появление ещё более мощных процессоров Intel, компания MSI проектирует ещё более производительные и массивные системы охлаждения для будущих ещё более мощных видеокарт. MSI привезла на выставку Computex 2023 несколько инновационных конструкций, о которых рассказали журналисты Wccftech.
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Сначала можно обратить внимание на воздушную систему охлаждения с радиатором, в котором используются «динамические биметаллические рёбра». Каждое такое ребро теплообменника состоит из трёх пластин, одна медная пластина заключена между двух алюминиевых. Толщина биметаллического ребра составляет 0,25 мм, что сопоставимо с толщиной обычных рёбер: «…благодаря разным коэффициентам теплопроводности меди и алюминия, динамические биметаллические рёбра способны улучшить теплообмен…», — говорится в описании.
Источник: MSI Japan, @msicomputerjp в Twitter*
Сложно сказать, почему рёбра называются динамическими, но что касается самого решения, теплопроводность меди гораздо выше, чем у алюминия, медный теплообменник должен быть эффективнее, здесь вопросов нет. Вероятно, биметаллическое ребро из нескольких тонких пластин может быть дешевле чем полностью медное.
Источник: Wccftech
Следующее решение — система DynoVC с «трёхмерной» испарительной камерой 3DVC, прямо из которой выходят несколько тепловых трубок. На сегодняшний день в системах охлаждения испарительная камера зачастую используется для эффективного отвода тепла от графического процессора и окружающих его компонентов к тепловым трубкам, при этом трубки припаиваются к камере, получается массивный бутерброд, где неизбежно появляется дополнительное термическое сопротивление. В случае 3DVC тепловые трубки и испарительная камера — единая система.
Также MSI представила на выставке прототип моноблочной жидкостной системы, которая единым блоком устанавливается на видеокарту, и охлаждение Arctic Blast, подробностей о последнем совсем мало, похоже, что это ранние наработки с применением термоэлектрического модуля для охлаждения графического процессора и видеопамяти.
Стенд MSI также посетил коллектив известного YouTube канала Hardware Unboxed, в новом видео показаны все основные экспонаты, включая прототипы систем охлаждения.
Инсайдеры прочили появление в рамках текущего поколения настольных видеокарт моделей с тепловыделением до 800 Вт. Пока эти прогнозы не подтверждаются, но, судя по всему, MSI готовится к возможному появлению таких ускорителей, наверняка мощность флагманов продолжит расти, так что не в этом, так в следующем поколении появятся новые монстры, требующие нового подхода к охлаждению.
- Источники
- Wccftech
- MSI Japan, @msicomputerjp в Twitter*
- VideoCardz
- Hardware Unboxed, YouTube
- * заблокирован в РФ