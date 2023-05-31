А также моноблочные жидкостные системы и термоэлектрические заготовки на Computex 2023

Javier Esteban, Unsplash

Пока разные производители компьютерных комплектующих намекают на появление ещё более мощных процессоров Intel, компания MSI проектирует ещё более производительные и массивные системы охлаждения для будущих ещё более мощных видеокарт. MSI привезла на выставку Computex 2023 несколько инновационных конструкций, о которых рассказали журналисты Wccftech.

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Сначала можно обратить внимание на воздушную систему охлаждения с радиатором, в котором используются «динамические биметаллические рёбра». Каждое такое ребро теплообменника состоит из трёх пластин, одна медная пластина заключена между двух алюминиевых. Толщина биметаллического ребра составляет 0,25 мм, что сопоставимо с толщиной обычных рёбер: «…благодаря разным коэффициентам теплопроводности меди и алюминия, динамические биметаллические рёбра способны улучшить теплообмен…», — говорится в описании.



Источник: Около четырёх слотов расширения занимает прототип нового теплообменника с биметаллическими рёбрами. На рёбра можно взглянуть отдельно, они расположены по обе стороны от теплообменника в нижней части стола. Медный слой контактирует с охлаждаемой поверхностью и также виден в отверстиях под теплотрубкиИсточник: MSI Japan, @msicomputerjp в Twitter*

Сложно сказать, почему рёбра называются динамическими, но что касается самого решения, теплопроводность меди гораздо выше, чем у алюминия, медный теплообменник должен быть эффективнее, здесь вопросов нет. Вероятно, биметаллическое ребро из нескольких тонких пластин может быть дешевле чем полностью медное.



Источник: Медные трубки выходят из испарительной камеры, никелированные, вероятно, уже припаяны сверхуИсточник: Wccftech

Следующее решение — система DynoVC с «трёхмерной» испарительной камерой 3DVC, прямо из которой выходят несколько тепловых трубок. На сегодняшний день в системах охлаждения испарительная камера зачастую используется для эффективного отвода тепла от графического процессора и окружающих его компонентов к тепловым трубкам, при этом трубки припаиваются к камере, получается массивный бутерброд, где неизбежно появляется дополнительное термическое сопротивление. В случае 3DVC тепловые трубки и испарительная камера — единая система.

Также MSI представила на выставке прототип моноблочной жидкостной системы, которая единым блоком устанавливается на видеокарту, и охлаждение Arctic Blast, подробностей о последнем совсем мало, похоже, что это ранние наработки с применением термоэлектрического модуля для охлаждения графического процессора и видеопамяти.

Стенд MSI также посетил коллектив известного YouTube канала Hardware Unboxed, в новом видео показаны все основные экспонаты, включая прототипы систем охлаждения.





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Инсайдеры прочили появление в рамках текущего поколения настольных видеокарт моделей с тепловыделением до 800 Вт. Пока эти прогнозы не подтверждаются, но, судя по всему, MSI готовится к возможному появлению таких ускорителей, наверняка мощность флагманов продолжит расти, так что не в этом, так в следующем поколении появятся новые монстры, требующие нового подхода к охлаждению.