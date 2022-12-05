Модель вместе с другими вариантами B760 отметилась в базе данных южнокорейского регулятора.

Jose G. Ortega Castro, Unsplash

Ожидается, что в начале следующего года Intel расширит настольную линейку процессоров Core 13-го поколения и представит чипсеты для материнских плат среднего класса, о последних в Сети начинает появляться всё больше информации. Похоже, что к выпуску могут готовить не только платы на базе чипсета B760, но и на базе H770 — о регистрации таких вариантов компанией ASUS в базе данных Радио-исследовательского агентства Южной Кореи (RRA) сообщает страница Twitter* бота @rra_bot.

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Сегодня, на момент написания, бот зарегистрировал восемь плат. Если расположить платы по уровню оснащённости, от менее оснащённых к более оснащённым, то первой в списке станет плата из серии Expedition — это EX-B760M-V5 D4. Аналог на базе чипсета B660 позиционируется, как качественное решение и лучший выбор для интернет-кафе, сборки игровых систем под заказ, систем предприятий. Далее идёт PRIME версия, где стоит ожидать куда большие возможности расширения и более продвинутый VRM с охлаждением, затем следуют продвинутые варианты TUF GAMING и ROG STRIX. Зарегистрированные сегодня ботом платы TUF GAMING B760 поддерживают DDR4 память, вариант TUF GAMING H770 и модели ROG STRIX — DDR5.

Источник: @rra_bot в Twitter* RRA * заблокирован в РФ