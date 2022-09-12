Утолщённые PCB, мощные VRM и системы охлаждения.

В блоге компании MSI появился материал, где производитель сравнивает материнские платы на чипсетах AMD X570 и X670, отмечает Guru3D. Новые модели уже были представлены и ожидаются 27 сентября. На снимках и рендерах новых плат видно, что подсистема питания стала массивнее: больше фаз, больше охлаждение, что, вероятно, связано с повышением частот и мощности процессоров Ryzen 7000. Это одно из изменений, которые подчёркивает MSI, если в X570S платах использовалась схема 16+2 (90А), то в X670 того же класса компания переходит на новый уровень 24+2+1 (105А).

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Серьёзнее стало и охлаждение цепей питания, в радиаторах используются волнообразные пластины, увеличивающие площадь теплообмена, а между собой несколько радиаторов соединяются парой перекрёстных тепловых трубок. Что касается печатных плат, в моделях X570S количество слоёв достигало 6, а теперь в моделях X670 используются платы с количеством слоёв до 10, что позволяет добиться высокого качества сигнала при подключении PCIe 5.0 устройств и оперативной памяти DDR5.

Кроме того, материнские платы серии MEG X670E поддерживают подключение фронтальных USB Type-C с подачей питания до 60 Вт, а также предлагают задние порты USB Type-C, которые могут обрабатывать сигнал Display Port 1.4 HBR3 (High Bit Rate 3).

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Первыми платами MSI для платформы AMD AM5 стали модели MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI, — недавно они появились в американском интернет-магазине компании, можно взглянуть на цены. Об остальных отличиях и особенностях можно узнать в блоге MSI.