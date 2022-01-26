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В февральскую подборку игр PlayStation Plus попала Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands
Как раз перед выходом продолжения весной этого года. Также в подборке подписчиков сервиса ждут еще две игры.
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Обнародован состав нового набора игр PlayStation Plus, в следующем месяце подписка позволит владельцам PlayStation 5 ко всему прочему примерить на себя роль управляющего парком аттракционов в Planet Coaster: Console Edition — эта игра эксклюзивна для владельцев нового поколения консолей. Если вы все ещё используете прошлое поколение консолей, то расстраиваться не стоит, можно стать виртуальным бойцом в EA Sports UFC 4 и попытаться заполучить чемпионский титул, развивая навыки и принимая участие в онлайн-чемпионатах. Однозначно стоит уделить внимание фэнтезийному приключению Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands — дополнение для Borderlands 2 переросло в отдельную полноценную игру, для которой на весну этого года запланировано продолжение.

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Подборка будет доступна для загрузки с 1 до 28 февраля, а если вы являетесь подписчиком PlayStation Plus и по какой-то причине ещё не загрузили игры из январской подборки, то это необходимо сделать до конца понедельника 31 января.

#sony #игры #playstation 5 #playstation #playstation 4 #playstation plus
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