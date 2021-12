С ее помощью можно многократно повысить производительность.

AMD отмечает 6-месячную годовщину запуска технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и готовит «подарок большей производительности» для всех любителей игр, сообщается в блоге AMD Community. В ближайшее время поддержка FSR появится в 24 играх и общий список будет включать 71 проект — это значимое достижение. За полгода количество игр с поддержкой FSR возросло более чем в шесть раз, с 7 до 47, отмечает компания, также упоминая и двукратный рост количества студий и издателей, поддержавших технологию масштабирования, их теперь 80. В числе причин успеха открытость и легкость интеграции.

Внутреннее тестирование компании показывает, что FSR может значительно повысить производительность, например, в Ghostrunner, который недавно получил поддержку FSR, при использовании режима «Производительность» можно увеличить кадровую частоту до 2,9 раз в 4K разрешении с эпическими настройками графики и трассировкой лучей.

Новые игры, которые присоединятся к общему списку в ближайшее время, включают такие известные и любимые многими игроками проекты как Escape from Tarkov, Hitman 3, No Man’s Sky, и The Elder Scrolls Online, а в числе грядущих блокбастеров с поддержкой FSR присутствует Forspoken, God of War и другие.





Согласно статистике ресурса Rock Paper Shotgun, список игр с поддержкой конкурирующей технологии NVIDIA DLSS, включая будущие проекты, насчитывает 125 позиций, а появилась эта технология в 2018 году. Но нужно признать, что DLSS закрытая и более сложная технология. А вот аналог AMD FSR компания NVIDIA официально представила недавно, эта технология открыта и не требует тензорных ядер.