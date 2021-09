Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Ресурс VideoCardz со ссылкой на форумы LaptopVideo2Go сообщает о первом релизе драйвера NVIDIA в ветке под номером 500. Драйвер 510.06, предназначенный для компонента «Подсистема Windows для Linux», стал доступен инсайдерам Windows 11. Новый драйвер больше не поддерживает семейство видеокарт Kepler, о чем уже сообщалось ранее. Таким образом, видеокарты GeForce 600 серии и большинство видеокарт 700 серии больше поддерживаться компанией не будут.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Интерес у энтузиастов драйвер 510.06 вызвал наличием парой новых компиляторов. Так пользователь Stefan3D с форумов LaptopVideo2Go отметил наличие библиотек nvcompilernext64.dll и nvcompilernext32.dll, имена которых намекают на подготовку следующего семейства видеокарт NVIDIA GeForce, по слухам, получившего кодовое имя Ada Lovelace. В плане выпуска продуктов NVIDIA уже завуалированно отмечала грядущие поколения видеокарт обозначением Next.