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Первый драйвер NVIDIA 500 потерял поддержку Kepler и получил компиляторы с намеком на Ada Lovelace

Пока драйвер выпущен для компонента «Подсистема Windows для Linux» и доступен для инсайдеров.
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Fredrick Tendong, Unsplash

 

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Ресурс VideoCardz со ссылкой на форумы LaptopVideo2Go сообщает о первом релизе драйвера NVIDIA в ветке под номером 500. Драйвер 510.06, предназначенный для компонента «Подсистема Windows для Linux», стал доступен инсайдерам Windows 11. Новый драйвер больше не поддерживает семейство видеокарт Kepler, о чем уже сообщалось ранее. Таким образом, видеокарты GeForce 600 серии и большинство видеокарт 700 серии больше поддерживаться компанией не будут.

Источник: Stefan3D, форумы LaptopVideo2Go

 

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Интерес у энтузиастов драйвер 510.06 вызвал наличием парой новых компиляторов. Так пользователь Stefan3D с форумов LaptopVideo2Go отметил наличие библиотек nvcompilernext64.dll и nvcompilernext32.dll, имена которых намекают на подготовку следующего семейства видеокарт NVIDIA GeForce, по слухам, получившего кодовое имя Ada Lovelace. В плане выпуска продуктов NVIDIA уже завуалированно отмечала грядущие поколения видеокарт обозначением Next.

Источник: NVIDIA YouTube
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