Первый драйвер NVIDIA 500 потерял поддержку Kepler и получил компиляторы с намеком на Ada Lovelace
реклама
Ресурс VideoCardz со ссылкой на форумы LaptopVideo2Go сообщает о первом релизе драйвера NVIDIA в ветке под номером 500. Драйвер 510.06, предназначенный для компонента «Подсистема Windows для Linux», стал доступен инсайдерам Windows 11. Новый драйвер больше не поддерживает семейство видеокарт Kepler, о чем уже сообщалось ранее. Таким образом, видеокарты GeForce 600 серии и большинство видеокарт 700 серии больше поддерживаться компанией не будут.
Интерес у энтузиастов драйвер 510.06 вызвал наличием парой новых компиляторов. Так пользователь Stefan3D с форумов LaptopVideo2Go отметил наличие библиотек nvcompilernext64.dll и nvcompilernext32.dll, имена которых намекают на подготовку следующего семейства видеокарт NVIDIA GeForce, по слухам, получившего кодовое имя Ada Lovelace. В плане выпуска продуктов NVIDIA уже завуалированно отмечала грядущие поколения видеокарт обозначением Next.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила