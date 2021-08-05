В браузере Microsoft Edge появился экспериментальный режим Super Duper Secure Mode
В современных реалиях интернет ресурсы насыщены различными JavaScript сценариями. Среди них можно встретить и вредоносные эксплойты, использующие уязвимости в JavaScript движках браузеров. Лаборатория исследований уязвимостей браузера Microsoft Edge сообщила о работе над новым режимом безопасности, который в рамках эксперимента получил шуточное название Super Duper Secure Mode.
реклама
Основной особенностью режима является отключение динамической JIT компиляции. Ссылаясь на базы данных уязвимостей и аналитические исследования, специалисты Microsoft отмечают, что отключение JIT позволит исключить примерно половину ошибок движка V8, нуждающихся в исправлении. При этом замедление браузера многие пользователи даже не заметят.
Отключение JIT позволило задействовать дополнительный механизмы — аппаратное средство Intel для защиты от эксплойтов Control-flow Enforcement Technology (CET), механизм предотвращения загрузки вредоносного кода в память Arbitrary Code Guard (ACG), подчеркивает Bleeping Computer со ссылкой на комментарии руководителя лаборатории Джонатана Нормана, который также сообщает, что Super Duper Secure Mode это лишь эксперимент и впереди еще много работы. Super Duper Secure Mode доступен в Edge Canary, Dev и Beta.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила