Первоначально релиз новой части знаменитой серии игр Far Cry был запланирован на 18 февраля 2021 года, но Ubisoft приняла решение о переносе игры на апрель. Вместе с Far Cry 6 на апрель перенесли и тактический кооперативный шутер Rainbow Six Quarantine. Позже даты релиза стали расплываться во времени, сообщалось, что игры должны были появиться в течение 2021…2022 финансового года Ubisoft, который начнется 1 апреля. Позже временной интервал сократился — релиз должен был состояться до 30 сентября.

Источник изображения: Ubisoft реклама

Решение о переносе было принято в связи с проблемами разработки из-за перевода сотрудников на удаленную работу. Пострадали и покупатели некоторых моделей новых процессоров AMD Ryzen 5000, в комплект с которыми входила Far Cry 6 — теперь покупатели не знают, когда наконец-то смогут получить доступ к своему подарку. Но, возможно, ответ на этот вопрос даст официальная страница игры в Microsoft Store.

Сегодня на странице Far Cry 6 в магазине Microsoft внезапно появилась дата релиза — 26 мая 2021 года. Пока эта информация не получила подтверждения от Ubisoft — в официальном магазине компании точная дата релиза отсутствует, новых новостей о релизе не появлялось.