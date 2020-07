Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Гибридные процессоры AMD нового поколения с 7-нм встроенной графикой Vega уже находятся на складах магазинов. Компания представила 12 моделей APU Ryzen Renoir 21 июля, все они были предназначены для сборщиков готовых компьютеров, но, несмотря на запреты и ограничения, продавцы и покупатели идут навстречу друг другу и новейшие APU от AMD в конечном итоге оказываются в руках и у розничных покупателей. Тестовые образцы процессоров находятся у множества технических лабораторий, первые результаты тестирований новинок уже можно найти в интернете, однако результатов сравнения встроенной графики новых APU с дискретными видеокартами достаточно мало, а это довольно интересно. Зачастую потенциальный покупатель размышляет, стоит ли ему приобрести гибридный процессор со встроенной графикой или лучше обратить внимание на обычную модель, а к ней купить недорогую бюджетную видеокарту. Как распределить деньги при покупке новой системы, с одной стороны мы экономим на видеокарте, но нам нужна более быстрая оперативная память и ее больший объем, с другой стороны можно приобрести более подходящий процессор без встроенной графики, сэкономить на оперативной памяти и приобрести бюджетную видеокарту.

Ясность в этот вопрос решил внести китайский технический видео-блог TecLab, опубликовав результаты сравнения AMD Ryzen 7 4750G и дуэта Intel Core i7-10700 с NVIDIA GT1030. Система с гибридным процессором AMD была построена на базе материнской платы ASUS ROG STRIX B550I Gaming и 16 ГБ оперативной памяти DDR4, работающей на эффективной частоте 4400 МГц (18-26-26-42-1T). Встроенное графическое ядро было разогнано до 2,5 ГГц. Частота внутренней шины Infinity Fabric (IF) составила 2,2 ГГц — шина работала в синхронном режиме.

Система с процессором Intel была основана на материнской плате MSI B460M MORTAR, использовалось 32 ГБ оперативной памяти с эффективной частотой 2933 МГц (18-22-22-42-2T). Видеокарта NVIDIA GT1030 была представлена модификацией с памятью типа GDDR5 64-бит, частоты видеоядра составляли 1228/1468 МГц, максимальное ускорение достигало 1708 МГц. Видеопамять работала на эффективной частоте 6 ГГц.

В состав тестовых приложений вошли:

Также было замерено энергопотребление систем.

В 4 из 16 тестов можно зафиксировать ничью. В 8 из оставшихся 12 тестов преимущество за AMD Ryzen 7 4750G, который оказался быстрее на 85% в Borderlands 3, на 50% в Rainbow Six Siege и на 20% в Final Fantasy XV. Связка Core i7-10700 и GT1030 оказалась немного быстрее в CS GO, а также в League of Legends, где Ryzen 7 4750G уступил около 30%, вероятно, за счет большего буста на одно ядро у Intel. Энергопотребление системы с Ryzen 7 4750G оказалось от 40 до 50% ниже , чем у системы с Core i7-10700.

Гибридная новинка Ryzen 7 4750G отлично показала себя во всех тестах. В некоторых играх производительность была ниже, но это достаточно неоптимизированные проекты, которые положительно откликнулись на высокую пиковую частоту Core i7-10700. Возможно, ситуацию можно изменить, настроив для этих игр больший турбобуст Ryzen 7 4750G, поигравшись с настройками в панели управления AMD.