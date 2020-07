Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение





Практически каждый слышал о таких играх как CS GO и Dota 2. Это главные проекты компании Valve, которые собирают многотысячную аудиторию и приносят компании огромную прибыль. Кроме этого, это одни из главных мировых киберспортивных дисциплин. Ежегодно по CS GO и Dota 2 проводится множество турниров, а также грандиозные киберспортивные мероприятия от Valve с огромными призовыми фондами — CS:GO и Dota Major. Обе игры построены на базе движка Source с тем отличием, что Dota 2 основана на обновленном Source 2, который лучше использует возможности современных систем, а в CS: GO до сих пор используется первая версия Source, несколько улучшенная и модифицированная версия того же движка, что использовался и в CS Source. Поэтому CS:GO не может похвастаться хорошей многоядерной оптимизацией и поддержкой современных графических API. В свое время компания Valve провела большую работу по портированию движка Source на Linux, внедрив в него поддержку рендеринга через OpenGL. Оптимизация была настолько хорошей, что производительность Source игр на Linux оказалась выше чем на Windows.

YouTube канал FlightlessMango опубликовал отчет о тестировании CS GO и Dota 2 на системах Windows и Linux. В Windows в качестве графического API использовался DirectX и Vulkan, а на Linux использовался OpenGL, так же игры на Linux были протестированы в Wine с реализацией DirectX поверх API Vulkan с помощью прослойки DXVK.

В CS GO производительность Linux OpenGL оказалась на 15% выше, чем в Windows с DirectX 9. После этого было ожидаемо увидеть снижение производительности при запуске игры через Wine с DXVK, оно составило около 7%. Вырос и минимальный FPS, который на тестовой карте Ulletical наблюдается в дыму. Многие владельцы слабых компьютеров жалуются на просадки FPS в дыму и при использовании зажигательных и светошумовых гранат в CS GO. В поисках лучшей производительности можно попробовать CS GO на Linux.

В Dota 2 Linux OpenGL разделил победу с Windows DirectX 11, остальные варианты показали производительность от 2 до 30% ниже.

Производительность CS GO на Linux оказалась лучше, чем в Windows 10. Производительность Dota 2 OpenGL и DirectX 11 примерно одинакова, по графику FPS в некоторых сценах OpenGL лучше. Но нужно отметить, что игроки, предпочитающие сторонние киберспортивные платформы, такие как FACEIT, не смогут играть на них с Linux. Это связано с тем, что античит-программы на этих платформах поддерживают только Windows. Есть ли вероятность, что в будущем античит-системы придут к общему знаменателю — созданию единого Linux дистрибутива для киберспортивных игр, полностью защищенного от интеграции различных мошеннических программ? Если это и произойдет, то очень нескоро. А сейчас можно порекомендовать любителям CS GO и Dota 2, испытывающим проблемы с производительностью на старых компьютерах, попробовать Linux. Возможно, это поможет увеличить FPS, особенно в CS GO.