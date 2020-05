Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

На днях в продажу поступили бюджетные процессоры AMD Ryzen 3 3000 серии. Это четырехъядерные процессоры с поддержкой функции SMT, которые предложат достаточный для среднестатистического пользователя уровень производительности. Многие издания уже протестировали новинки, что позволило установить позиционирование процессоров относительно конкурентов. Но новые результаты продолжают появляться, внося дополнительную ясность для потенциальных покупателей.

Интересный материал появился на YouTube канале Tech YES City, который опубликовал результаты сравнения производительности новых процессоров Ryzen 3, разогнанных до 4,6 ГГц. Сравнение выполнено с такими популярными моделями как Intel Core i7-4770 и Ryzen 5 1600AF, а также с настоящими монстрами — Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-9900KS. Компанию процессорам составила видеокарта AMD Radeon RX5700 XT. С процессорами AMD использовалась оперативная память DDR4, работающая на частоте 3600 МГц.

реклама

В качестве тестовых приложений выступили игры Fortnite, Call of Duty Warzone, Shadow of the Tomb Raider, GTA V и тестовый пакет Cinebench R20.





реклама

Самые непредсказуемые результаты были получены для игры Fortnite, в которой разогнанный Ryzen 3 3300X обогнал всех, включая i9-9900KS как по среднему количеству кадров, так и по количеству кадров в редких и очень редких событиях. Разогнанный Ryzen 3 3100 существенно улучшил свои результаты, но не смог приблизиться ни к Ryzen 9 3950 ни к Core i9-9900KS, однако уверенно опередил Ryzen 5 1600AF и Intel Core i7-4770, а также Ryzen 3 3300X, работающий на базовых частотах.

Источник изображения: YouTube канал Tech YES City реклама

В более технологичной Call of Duty Warzone Ryzen 3 3100 занимает промежуточную позицию между Ryzen 5 1600AF и Core i7-4770, уступая первому по редким и очень редким событиям. Просадки частоты кадров наблюдаются и у Ryzen 3 3300X — сказывается нехватка ядер. Разгон позволяет выйти вперед по среднему количеству кадров и даже приблизиться к Ryzen 9 3950, но ситуация с просадками в разгоне усугубляется еще сильнее.

реклама

Источник изображения: YouTube канал Tech YES City

Shadow of the Tomb Raider — первая игра в которой разгон Ryzen 3 3100 не позволил обойти неразогнанного старшего брата. По среднему и минимальному числу кадров новинки обгоняют Ryzen 5 1600AF, но нельзя сделать выводы о качестве игрового процесса в отсутствии информации по очень редким событиям. В GTA V распределение мест аналогично.

В Cinebench R20 новинки показывают отличную производительность на одно ядро, превосходя Ryzen 5 1600AF и догоняя Core i9-9900KS. Высокая однопоточная производительность позволяет новым Ryzen 3 сравняться при меньшем количестве ядер сравняться с Ryzen 5 1600AF в многопоточной производительности.

Больше результатов, подробности разгона и энергопотребление смотрите в видео.

Новинки показывают неплохую производительность, но не нужно обманываться более высоким средним количеством кадров. При цене около 100 и 120$, именно на таком уровне установлена рекомендованная стоимость новых процессоров, гораздо более разумным выбором остается Ryzen 5 1600AF или 2600, которые обеспечат гораздо лучшую производительность в современных проектах, эффективно использующих большое количество ядер и потоков. Возможно, Ryzen 3 3100 и 3300X станут лучшим выбором для узкого круга специфических игр — мы увидели отличную производительность в Fortnite, вероятно, такая же картина будет наблюдаться и в Counter Strike Global Offensive, старый движок которого будет рад более высокой производительности на ядро архитектуры Zen 2, чем большему количеству ядер.