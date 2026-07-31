Максимальная частота обновления 240 Гц.

Компания ASRock выпустила в линейке Phantom Gaming новые 27-дюймовые игровые мониторы с дисплеями QD-OLED, сообщает VideoCardz.com. Это модели PGO27QSA и PGO27QSA-W, которые отличаются цветовым оформлением: базовая модель чёрная, а модель с индексом W белого цвета.

Источник изображения: ASRock (и далее)

В списке основных характеристик разрешение 2560 на 1440 пикселей, максимальная частота обновления 240 Гц и время отклика между оттенками серого 0,03 мс. Также производитель заявляет о 99-процентном охвате цветового пространства DCI-P3, показателе точности цветопередачи Delta E менее 2, поддержке 10-битной глубины цвета. Яркость в режиме SDR достигает 200 нит, пиковая яркость в режиме HDR — 400 нит при 10-процентном APL. Мониторы поддерживают HDR10 и AMD FreeSync Premium. Поверхность дисплеев глянцевая, есть защита от бликов.

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Оба монитора оснащаются набором видеовходов, который состоит из двух портов DisplayPort 1.4 и двух портов HDMI 2.1 (TMDS 6G). Также предусмотрен аудиовыход для наушников. Комплектная подставка позволяет регулировать монитор по высоте в пределах 130 мм, наклонять, вращать и поворачивать его. Поддерживается крепление VESA 100 × 100 мм.

Официальные цены на момент написания неизвестны, на зарубежных торговых площадках мониторы появились в продаже по цене от 299 $.