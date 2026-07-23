Калибровочным результатом Geekbench 7 является оценка системы с процессором AMD Ryzen 7 7700.

Компания Primate Labs выпустила сборки кроссплатформенного бенчмарка Geekbench 7 для измерения производительности процессоров, сообщает VideoCardz.com. Сборки доступны для операционных систем Windows, Linux и macOS.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В Geekbench 7 добавили новые тесты, имитирующие рабочие нагрузки, связанные с обработкой фотографий (Photo Editor), работой игровых физических движков (Game Physics), кодированием и декодированием медиаконтента (Video Encoder, Audio Encoder и Video Decoder). Для игровой физики используется движок Jolt Physics, а в медиа-тестах кодировщики AV1, Opus и модель автоматического распознавания речи Whisper.

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Некоторые тесты из набора Geekbench 6 объединили или удалили. Так, тесты Object Remover, Horizon Detection и Photo Filter теперь заменяет более обширный тест Photo Editor. Тесты Object Detection и Background Blur удалены, а Photo Library обновили — теперь используется модель компьютерного зрения MobileNetV1. Тест Text Processing теперь опирается на Python 3.13, тест Asset Compression — на форматы ASTC, BC7 и библиотеку Draco. В тесте File Compression используются библиотеки LZ4, zlib и Zstandard.

Тесты File Compression, Photo Library, Clang, Text Processing, Asset Compression, HDR, Photo Editor и Ray Tracer являются многоядерными, в то время как Navigation, HTML5 Browser, PDF Viewer, Structure from Motion, Game Physics и медиа — одноядерные.

Калибровочным результатом Geekbench 7 является оценка 2500 баллов, которая получена на системе Lenovo Legion с процессором AMD Ryzen 7 7700. В Geekbench 6 для этого использовалась система Dell Precision 3460 с процессором Intel Core i7-12700. На калибровочный результат не стоит опираться как на сравнительный. Результаты Geekbench 7 и 6 не сопоставимы между собой.