Похоже, появилась информация о двух возможных конфигурациях интегрированной графики Blackwell.

В предварительной версии графического драйвера NVIDIA для Arm-компьютеров под управлением операционной системы Windows 11 обнаружили информацию, подтверждающую количество CUDA-ядер интегрированной графики в гибридных процессорах NVIDIA N1X, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на Windows Latest.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok (отредактировано)

Это первый драйвер NVIDIA для компьютеров с процессорами Arm и Windows 11, его версия 616.00, WHQL сертификацию он не проходил. Драйвер предварительный, предназначен для тестирования разработчиками на таких системах, как Microsoft Surface RTX Spark Dev Box.

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В процессе изучения драйвера специалистам удалось обнаружить идентификаторы двух процессоров NVIDIA N1X, которым соответствует интегрированная графика Blackwell с количеством CUDA-ядер, равным 6144 и 5120. По данным VideoCardz.com, эти спецификации относятся к чипам N1X 675 и N1X 650. Первый оснащается 20-ядерным процессором Arm, а второй 18-ядерным. Оба чипа поддерживают 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Компания Microsoft представила компактный компьютер для разработчиков Surface RTX Spark Dev Box в июне. Также партнёры NVIDIA готовят ноутбуки с чипами RTX Spark, включая Microsoft Surface Laptop Ultra и Lenovo Yoga Pro 9n.