Базовая модель Redmi Note 17 получила 7-дюймовый дисплей.

Компания Xiaomi представила в Китае смартфоны Redmi Note 17, сообщает GSMArena. Более ёмкие аккумуляторы и новые чипсеты в числе самых важных изменений относительно предшественников, серией Note 15.

Источник изображения: Xiaomi (и далее)

Базовую модель Redmi Note 17 оснастили крупным 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080×2396 пикселей, максимальной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Сенсорная панель распознаёт касания от влажных рук, а также через перчатки. Ёмкость аккумулятора 8000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт и обратная зарядка мощностью 22,5 Вт. Устройство защищено от пыли и струй воды в соответствии с классом IP65, снаружи смартфон защищает стекло Corning Gorilla Glass 7i.

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В Redmi Note 17 используется чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с 8-ядерным центральным процессором, два ядра Cortex-A78 и шесть Cortex-A55, а также интегрированной графикой Adreno 613. Чипсет производится по 4-нм техпроцессу Samsung 4LPX. Платформа оснащается оперативной памятью LPDDR4X и флеш-памятью UFS 2.2. Анонсированы конфигурации 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. В числе прочего: оптический сканер отпечатка пальца, поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC, инфракрасный передатчик, виртуальный датчик приближения, поддержка карт памяти MicroSD.

Модель Redmi Note 17 Pro оснащается меньшим дисплеем диагональю 6,83 дюйма, но более высокого класса. Заявлена поддержка 12-битной глубины цвета против 8-битной на базовой модели, пиковая яркость 3500 нит с регулировкой постоянным током (DC-dimming) в диапазоне до 80 нит и 3840-герцовым ШИМ-регулированием (PWM-dimming) до яркости 1 нит. Максимальная частота обновления 120 Гц.

Несмотря на меньшие размеры Pro-версия оснащается аккумулятором ёмкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и обратной зарядки мощностью 22,5 Вт. Аккумулятор кремний-углеродный.

Для смартфона выбрали чипсет Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Чип оснащается 8-ядерным центральным процессором с ядрами Cortex-A78 и A55 в конфигурации 4 плюс 4, интегрированной графикой Adreno 710. Доступные конфигурации отличаются объёмом оперативной памяти, 8 или 12 ГБ, флэш-памятью объёмом 128, 256 или 512 ГБ (UFS 2.2 в первом случае и UFS 3.1 в остальных). Возможность установить карту памяти отсутствует. Прочие особенности те же, кроме наличия ультразвукового датчика приближения и стереодинамиков.

Смартфон Redmi Note 17 Pro прошёл краш-тест, падение с высоты трёх метров, обладает защитой от пыли и воды в соответствии с классами IP69, IP69K, IP68 и IP66. Для защиты смартфона используется стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Что касается камер. Базовая модель Redmi Note 17 оснащается 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной селфи-камерой. В Redmi Note 17 Pro разрешение модуля основной камеры тоже 50 Мп, в дополнительных характеристиках говорится о маленьком сенсоре размером 1/2.76" (пиксели 0,64 мкм) и диафрагмой f/1.8. В Pro-модели основную камеру сопровождает сенсор глубины с разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп.

В Китае цены на Redmi Note 17 начинаются от 1300 юаней за стартовую конфигурацию 6/128 ГБ, каждая последующая конфигурация памяти дороже на 200 юаней. Начальная цена Redmi Note 17 Pro составляет 1600 юаней за конфигурацию 8/128 ГБ, вариант 8/256 ГБ на 300 юаней дороже, 12/256 ГБ — ещё на 300 юаней. Самая дорогая конфигурация 8/512 ГБ — 2300 юаней. О глобальном релизе пока не сообщается.