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molexandr
GPD готовит карманные ноутбуки WIN Max 3 с процессорами AMD Strix Halo и съёмными аккумуляторами
Аккумулятор можно подключить напрямую к ноутбуку или с помощью кабеля.
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Компания GPD готовит новые карманные ноутбуки WIN Max 3 с гибридными процессорами AMD семейства Strix Halo, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ресурс DROIX. Одно из ключевых отличий от прошлых поколений WIN Max — модульная конструкция для подключения аккумулятора. Аккумулятор можно подключать непосредственно к ноутбуку, либо с помощью кабеля.

Источник изображения: GPD (и далее)

Корпус-раскладушка GPD WIN Max 3 сочетает полноценную клавиатуру, тачпад и элементы управления игрового контроллера. Известно о конфигурациях с 16-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 и 8-ядерным Ryzen AI Max+ 388. Оба оснащаются флагманской интегрированной графикой Radeon 8060S (40 вычислительных блоков RDNA 3.5) и кэшем последнего уровня объёмом 32 МБ, их теплопакет может настраиваться в диапазоне от 45 до 110 Вт.

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Аккумулятор GPD WIN Max 3 ёмкостью 97 Вт·ч вставляется в корпус ноутбука спереди или, как уже отмечалось, подключается с помощью кабеля на магнитных защёлках. Аккумулятор весит 405 г, расположив его отдельно от ноутбука можно снизить нагрузку на руки для более комфортного игрового процесса. Кроме того, ноутбук становится компактнее. Без аккумулятора размеры WIN Max 3 составляют 207×147×34 мм, а весит устройство 815 г. Аккумулятор увеличивает глубину устройства до 180 мм.

Для устройства планируют выпустить дополнительный охлаждающий модуль. Его конструкция включает вентилятор и четыре тепловые трубки. Модуль предназначен для эффективного охлаждения при повышении теплопакета процессора до 110 Вт. Вес GPD WIN Max 3 с охлаждающим модулем, но без аккумулятора составит 985 г.

GPD WIN Max 3 может работать напрямую от электросети, в комплект входит адаптер питания мощностью 180 Вт. Также устройство может получать до 100 Вт через порт USB4 с поддержкой Power Delivery, но подключение полноценного адаптера обеспечит возможность работы на полной мощности.

Окончательно характеристики и цены ещё не утверждены, конфигурация устройства может измениться. На текущем этапе ожидается, что GPD WIN Max 3 получит 9,06-дюймовый 10-битный дисплей AMOLED с разрешением 2400×1504 пикселей, переключаемой частотой обновления от 60 до 165 Гц и пиковой яркостью 1050 нит. Заявлена поддержка HDR10, сенсорного ввода, цифрового пера. Экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 6.

Платформа оснащается памятью LPDDR5X-8000, в планах конфигурации 32, 64 и 128 ГБ. Для установки SSD-накопителей предусмотрят один слот M.2 2280 с поддержкой PCIe 4.0 x4, один M.2 2230 с поддержкой PCIe 4.0 x2 и слот Mini SSD 1517 для съёмных SSD-накопителей в виде карт-расширения.

#ноутбуки #игровые кпк #gpd #портативные игровые компьютеры
Источник: videocardz.com
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