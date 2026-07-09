Результаты заметно улучшились.

Новый результат тестирования гибридного процессора AMD следующего поколения из семейства Medusa Point появился в базе данных Geekbench, сообщает VideoCardz.com. Оценки заметно выросли с момента появления прошлых результатов в марте этого года. Для тестирования использовалась платформа с тем же наименованием AMD Plum-MDS1. Программное обеспечение распознало 10-ядерный 20-поточный чип с кодовым обозначением AMD Eng Sample 100-000001713-33_N.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Процессор набрал 3174 балла в одноядерных тестах и 15092 балла в многоядерных тестах Geekbench 6.6.0, что на 38% и 16% превышает прошлые результаты 2300 баллов и 13002 балла соответственно. Теперь инженерный образец заметно опережает AMD Ryzen AI 9 HX 370, который в среднем набирает 2605 баллов в однопоточных и 13396 баллов в многопоточных тестах. Преимущество достигает 22% в однопотоке и 13% в многопотоке соответственно. Более того, однопоточный результат даже выше, чем у флагманского Ryzen AI MAX+ 395, однако меньшее количество ядер не позволяет опередить этот чип в многопотоке.

Источник изображения: Geekbench, VideoCardz.com

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В отчёте Geekbench сообщается о базовой тактовой частоте процессорных ядер 2000 МГц и максимальной тактовой частоте 2063 МГц, что считается ошибкой. Также отчёт содержит информацию о наличии у процессора 10 МБ кэш-памяти 2-го уровня и 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня, поддержке инструкций AVX512-FP16 и AVX-VNNI.

Считается, что семейство Medusa Point — это следующее поколение гибридных процессоров AMD с ядрами Zen 6 для мобильных платформ.