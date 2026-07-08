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molexandr
Thermaltake представила серию блоков питания Dockpower FI со съёмной кабельной панелью
При сборке кабели к панели можно подключить в более удобном положении, а при обслуживании ПК снять блок отсоединив панель сразу со всеми кабелями.
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Компания Thermaltake представила серию блоков питания Dockpower FI со съёмной кабельной панелью, сообщает VideoCardz.com. Съёмная панель с модульным подключением кабелей питания отсоединяется от основного корпуса, конструкция получила название Docking Power Architecture.

Источник изображения: Thermaltake (и далее)

Это решение направлено на повышение удобства при сборке и обслуживании системы. При сборке ПК кабели можно сначала подключить к съёмной панели, а уже затем соединить панель с блоком питания. При необходимости извлечь блок питания из корпуса кабельная панель отсоединяется без необходимости отключать каждый кабель по отдельности. Для соединения панели и блока питания используется специальный коннектор с позолоченными контактами, для надёжности панель прикручивается к блоку винтами с D-образным кольцом.

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Блоки питания Thermaltake Dockpower FI разработаны в соответствии с требованиями стандарта Intel ATX 3.1 и выпускаются в вариантах мощностью 750, 850, 1000 и 1200 Вт, в чёрной и белой расцветке. Все модели обладают сертификатами 80 PLUS Gold, в набор разъёмов и кабелей входит один 12V-2x6, рассчитанный на мощность 600 Вт. Кабель оснащается двухцветным штекером.

Размеры блоков питания составляют 150 × 86 × 160 мм, они оснащаются 135-мм вентилятором для охлаждения. Цены не уточняются.

#блоки питания #thermaltake
Источник: videocardz.com
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