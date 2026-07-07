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molexandr
ASUS выпускает игровые мини-ПК ROG GR70 с процессорами AMD Ryzen 9 и видеокартами NVIDIA RTX 50
Объявлены цены на первые конфигурации.
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Компания ASUS представила под брендом Republic of Gamers (ROG) новый компактный игровой компьютер ROG GR70, сообщает VideoCardz.com. В зависимости от конфигурации система оснащается процессором класса AMD Ryzen 9 из серии 9000HX или 8000HX, а также одной из двух доступных дискретных видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 50 для ноутбуков.

Источник изображения: ASUS (и далее)

На выбор доступны процессоры AMD Ryzen 9 9955HX3D, Ryzen 9 9955HX и Ryzen 9 8940HX, — все 16-ядерные 32-поточные с настраиваемым тепловым пакетом cTDP 55 Вт. Серия 9000 оснащается ядрами Zen 5, серия 8000 ядрами Zen 4. Чип HX3D отличается наличием 3D V-Cache. Процессоры 9955HX(3D) сопровождаются видеокартами GeForce RTX 5070 Laptop, а 8940HX работает в паре с RTX 5060 Laptop.

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Объём системы не превышает 3 литров, размеры компьютера — 282,4 × 187,7 × 56,5 мм. ASUS ROG GR70 весит 2,73 кг и комплектуется внешним адаптером питания мощностью 330 Вт. В состав системы охлаждения ROG QuietFlow входит три вентилятора.

В Европе вариант ROG GR70 (GR70-N90039AN) с процессором Ryzen 9 9955HX и видеокартой RTX 5070 Laptop получил рекомендованную цену 3478 €. В состав компьютера также входит 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, терабайтный M.2 SSD-накопитель PCIe Gen4. На компьютер предустановлена Windows 11 Home. Вариант GR70-N90043AN с процессором Ryzen 9 8940HX, видеокартой GeForce RTX 5060 Laptop оценивается в 2888 €. Система комплектуется 16 ГБ памяти DDR5-5600 и терабайтным M.2 SSD-накопителем.

#amd #nvidia #asus #мини-пк #republic of gamers
Источник: videocardz.com
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