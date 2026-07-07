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molexandr
В новом патче Linux процессоры Intel Core Ultra 400 (Nova Lake) упоминаются с поддержкой AVX-512
Весьма вероятно, что поддержка 512-битных инструкций вернётся в потребительские процессоры Intel.
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В процессорах Intel Nova Lake может быть реализована поддержка 512-битных инструкций, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ресурс Phoronix и инсайдера Jaykihn. В одном из патчей ядра Linux говорится о поддержке процессорами инструкций AVX-512.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Этот набор инструкций используется некоторыми программами для одновременной обработки большего количества данных. В тяжёлых рабочих сценариях, например при кодировании, поддержка 512-битных инструкций позволяет заметно повысить производительность, что является преимуществом актуальных процессоров AMD Ryzen для платформы AM5, в то время как Intel отказалась от поддержки AVX-512 в потребительских процессорах после выпуска семейства Alder Lake с гетерогенной архитектурой.

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Процессоры Intel Core 10- и 11-го поколения поддерживали инструкции AVX-512. В гетерогенных процессорах Core 12-го поколения поддержка 512-битных инструкций по умолчанию была отключена, поскольку она сохранялась у P-ядер, но отсутствовала у E-ядер. На некоторых платах AVX-512 можно было включить на P-ядрах после отключения E-ядер, но позже Intel заблокировала эту возможность, и на программном и на аппаратном уровне.

С выходом серии Intel Core Ultra 400 (Nova Lake) ситуация может измениться. В компании разработали набор инструкций AVX10 с поддержкой 512-битных операций. Полная поддержка 512-битных вычислений AVX10 на E-ядрах будущих процессоров подтверждена в спецификации AVX10.2.

#intel #процессоры #nova lake #avx-512
Источник: videocardz.com
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