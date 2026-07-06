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molexandr
GIGABYTE представила ноутбуки EAGLE с дискретными видеокартами GeForce RTX 3050 и 4050
Ноутбуки начального класса для учёбы, работы и игр.
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Компания GIGABYTE представила первые ноутбуки EAGLE, сообщает VideoCardz.com. Впервые линейка была замечена на тайваньском сайте компании. Это недорогие ноутбуки с процессорами AMD Ryzen 5 и дискретной графикой NVIDIA класса 50, которые можно охарактеризовать как начальное решение для учёбы, работы, игр и запуска приложений с небольшими моделями искусственного интеллекта.

Источник изображения: GIGABYTE (и далее)

На момент написания сообщается о модели EAGLE GL6J, которая оснащается процессором AMD Ryzen 5 7533HS с ядрами Zen 3 и одной из двух видеокарт NVIDIA для ноутбуков, GeForce RTX 3050 6 ГБ или RTX 4050 6 ГБ. В состав входит дисплейный мультиплексор для переключения между интегрированной и дискретной графикой.

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Ноутбук оснащается 16-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей, максимальной частотой обновления 165 Гц и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB. Корпус поддерживает открытие на 180 градусов. Размеры ноутбука 358,3 × 262,5 мм. Толщина корпуса варьируется от 19,59 до 23,99 мм. Вес 2,2 кг.

Для установки оперативной памяти предусмотрено два слота SO-DIMM с поддержкой до 64 ГБ DDR5, а для установки твердотельных накопителей — два слота M.2 с поддержкой PCIe 4.0 и накопителей объёмом до 4 ТБ.

В числе прочего система охлаждения WINDFORCE с поддержкой бесшумного режима 0 дБА, фирменное программное обеспечение GiMATE AI, USB-C Power Delivery 3.0 и быстрая зарядка до 50% за 30 минут. Ёмкость аккумулятора 61 Вт·ч, мощность адаптера — 135 Вт.

Подробности о ценах и доступности на международном рынке не приводятся.

#amd #nvidia #ноутбуки #gigabyte
Источник: videocardz.com
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