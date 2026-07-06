И двумя слотами для модулей оперативной памяти DDR4 UDIMM.

Компания Colorful расширила ассортимент фирменных материнских плат класса Mobile-on-Desktop (MoDT), выпустив компактную модель ECO HM770-K V20 с процессором Intel Core i9-13900HX. Производитель относит материнскую плату к решениям Micro-ATX, однако её размеры 240 × 190 мм заметно меньше стандартов для этого формата. Плата поддерживает установку двух модулей оперативной памяти DDR4 UDIMM, что в условиях дефицита памяти на потребительском рынке позволит дополнительно сэкономить.

Источник изображения: Colorful (и далее)

Процессор Intel Core i9-13900HX для ноутбуков является модификацией настольного 13900K и оснащается той же 24-ядерной 32-поточной конфигурацией 8P+16E, но работает на меньших тактовых частотах из-за более жёстких ограничений по энергопотреблению. На процессор установлен теплораспределитель, обеспечивающий совместимость со стандартными системами охлаждения для настольных ПК.

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Материнская плата оснащается слотом PCIe 5.0 x16 для установки современных видеокарт, двумя разъёмами M.2 с поддержкой PCIe 4.0 x4 для SSD-накопителей, адаптером Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с, адаптером Wi-Fi 6E. Также предусмотрен дополнительный слот PCIe 4.0 x1 для плат расширения. На задней панели располагаются четыре порта USB 3.2 Gen1, видеовыходы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2.

Цена не уточняется.