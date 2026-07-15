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На Иркутском авиазаводе ускорили подготовку сборки МС-21 в 18 раз
Иркутский авиационный завод оптимизировал производственные процессы при подготовке к сборке пассажирского лайнера МС-21.
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На Иркутском авиационном заводе (входит в ПАО «Яковлев») значительно ускорили подготовку производства для изготовления среднемагистрального самолёта МС-21. Ранее путь от оформления заявки до получения списка задач исполнителями занимал до 357 часов. После оптимизации этот интервал уменьшился до 19–35 часов. Таким образом, скорость выросла примерно в 18 раз.

Изображение: ChatGPT

Изменения затронули агрегатно-сборочный цех, где собираются базовые элементы конструкции. На фирме также изменили подход к работе с системой ERP-LN, ускорили процедуры комплектации деталей и материалов, а также изменили схему снабжения рабочих мест. Число специалистов, занятых подготовкой задач, уменьшили с 24 до 9 человек. Число внутренних согласований и сборов подписей сократилось с 58 до 16.

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Днём ранее на иркутском авиационный заводе завершился этап наземных испытаний первого серийного МС-21, в ходе которых лайнер впервые опробовал штатную тормозную систему с углеродными дисками. Следующим шагом станут рулёжные испытания и скоростные пробежки по полосе, после которых самолёт должен приступить к первым полётам. Однако до конца 2026 года сертификат типа для МС-21 получен не будет.

#россия #ростех #гражданская авиация #мс-21 #оак #объединённая авиастроительная корпорация #яковлев #наращивание производства
Источник: www1.ru
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