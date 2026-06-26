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molexandr
Мощность PL2 процессоров Intel Nova Lake-S с двумя вычислительными плитками может достигать 474 Вт
А топовые материнские платы будут оснащать тремя разъёмами питания EPS.
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По слухам, Intel разрешила производителям материнских плат самостоятельно выбирать для моделей с чипсетом Z990 количество 8-контактых разъёмов EPS для питания процессора, которых может быть два или три, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдеров.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

По всей видимости, наличие трёх разъёмов питания будет иметь смысл для владельцев процессоров с двумя вычислительными кристаллами, которые планируют серьёзно разгонять свои системы. Для работы на стандартных спецификациях достаточно двух разъёмов питания. Наличие трёх разъёмов питания EPS не разблокирует дополнительные уровни мощности для процессоров Intel Nova Lake-S.

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На данный момент материнские платы делятся на четыре группы в соответствии с возможностями подсистемы питания обеспечить работоспособность процессоров с номинальной мощностью на уровне PL1, равной 35, 65, 125 и 175 Вт. При установке процессора с номинальной мощностью превышающей возможности платы, процессор будет автоматически переведён в режим пониженной производительности.

Как ожидается, флагманский процессор Intel Nova Lake-S с двумя вычислительными кристаллами объединит 52 ядра в конфигурации 16P+32E+4LPE. По данным инсайдеров, такие процессоры могут кратковременно повышать мощность до 474 Вт (PL2) без разгона.

По неофициально информации, Intel разрабатывает пять чипсетов для материнских плат нового поколения с сокетом LGA 1954: B960, Z970, Z990, Q970 и W980. Чипсет Z990 может отличаться от Z970 более широкими возможностями ввода-вывода и дополнительными возможностями для разгона флагманских процессоров. Среди плат Z970 моделей с тремя разъёмами питания не ожидается.

Компания GIGABYTE уже демонстрировала на выставке Computex 2026 безымянную материнскую плату с тремя разъёмам питания EPS. Как выяснилось позже, это была плата с чипсетом Z990.

#intel #процессоры #nova lake #lga 1954
Источник: videocardz.com
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