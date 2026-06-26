Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Компания Goodram представила модули оперативной памяти DDR4 по 4 ГБ в линейке Rival Radiant
В условиях дефицита такие модули снова востребованы.
реклама

Дефицит оперативной памяти на потребительском рынке и высокие цены привели к тому, что модули по 4 ГБ снова стали востребованы среди покупателей, пишет Wccftech. Производители адаптируются к текущим реалиям, например, модули по 4 ГБ представлены в новой линейке оперативной памяти Rival DDR4 Radiant компании Goodram.

Источник изображения: Goodram

В линейке также представлены модули объёмом 8, 16 и 32 ГБ. По данным ITHome, в зависимости от каждого конкретного артикула тайминги могут варьироваться между CL16 и CL18, а рабочее напряжение от 1,2 до 1,35 В. Скорость заявлена одна — 3200 мегатранзакций в секунду. Судя по опубликованным изображениям, модули оснащаются простыми чёрными радиаторами с фирменным брендингом красного или зелёного цвета.

реклама

Модули DDR4 по 4 ГБ позволят сэкономить при апгрейде или сборке нового ПК. К слову, данный объём является минимальным требованием для Windows 11 и, теоретически, позволит решать базовые задачи. Для экономии при сборке более современных систем был разработан новый стандарт памяти DDR5 HUDIMM. В таких модулях DDR5 используется только один подканал из двух, что позволяет производить более дешёвые модули по 8 ГБ. Пропускная способность HUDIMM очевидно ниже.

Сообщалось, что в условиях дефицита растёт спрос даже на память DDR2, она стала значительно дороже и, по прогнозам аналитиков, продолжит дорожать.

#оперативная память #ddr4 #дефицит
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана: Замена SaM146 на ПД-8 в построенных самолётах невозможна
Пантелеев: Ил-114-300 проигрывает Ан-24 по цене и выигрывает по остальным статьям расходов
Bungie анонсировала PvE-режим Vault Breaker для Marathon — он появится 21 июля
Alibaba подала иск к Минобороны США после включения в список компаний, связанных с армией Китая
Академик РАКЦ Маринин: Россия успеет создать космическую станцию РОС до вывода МКС из эксплуатации
Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
В Шереметьево с интервалом в 37 минут у двух SSJ-100 возникли неполадки с силовыми установками
Rockstar оценила базовое издание Grand Theft Auto VI в $80
Google впервые инвестирует в киностудию – компания вложит $75 млн в создание ИИ-технологий для кино
Культовые «Дальнобойщики 2» стали доступны в Steam
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
Учёные уточнили возраст древнейшего кратера на Земле — он образовался примерно 3 миллиарда лет назад
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
AMD FSR 4.1 удвоила производительность Radeon RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 при 4K и RT Ultra
«КАМАЗ» и «Трансмастер» вывели на рынок новый полноприводный топливозаправщик на базе КАМАЗ-65959
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
На китайском чёрном рынке цены на продукцию Nvidia выросли втрое из-за борьбы с контрабандой

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter