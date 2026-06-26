В условиях дефицита такие модули снова востребованы.

Дефицит оперативной памяти на потребительском рынке и высокие цены привели к тому, что модули по 4 ГБ снова стали востребованы среди покупателей, пишет Wccftech. Производители адаптируются к текущим реалиям, например, модули по 4 ГБ представлены в новой линейке оперативной памяти Rival DDR4 Radiant компании Goodram.

Источник изображения: Goodram

В линейке также представлены модули объёмом 8, 16 и 32 ГБ. По данным ITHome, в зависимости от каждого конкретного артикула тайминги могут варьироваться между CL16 и CL18, а рабочее напряжение от 1,2 до 1,35 В. Скорость заявлена одна — 3200 мегатранзакций в секунду. Судя по опубликованным изображениям, модули оснащаются простыми чёрными радиаторами с фирменным брендингом красного или зелёного цвета.

реклама

Модули DDR4 по 4 ГБ позволят сэкономить при апгрейде или сборке нового ПК. К слову, данный объём является минимальным требованием для Windows 11 и, теоретически, позволит решать базовые задачи. Для экономии при сборке более современных систем был разработан новый стандарт памяти DDR5 HUDIMM. В таких модулях DDR5 используется только один подканал из двух, что позволяет производить более дешёвые модули по 8 ГБ. Пропускная способность HUDIMM очевидно ниже.

Сообщалось, что в условиях дефицита растёт спрос даже на память DDR2, она стала значительно дороже и, по прогнозам аналитиков, продолжит дорожать.