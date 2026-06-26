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molexandr
В информации о производительности Steam Machine теперь не упоминается FPS и точное разрешение
Ранее компания Valve говорила о 60 FPS в 4K благодаря набору технологий AMD FSR.
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Компания Valve откорректировала информацию о производительности игрового мини-ПК Steam Machine на его официальной странице, сообщает TechPowerUp. Там, где раньше говорилось об играх в разрешении 4K при частоте кадров 60 FPS благодаря набору технологий AMD FSR, теперь написано «до 4K с FSR 4.1». Компания больше не упоминает частоту кадров и фиксированное разрешение.

Источник изображения: Valve

Ссылаясь на результаты многочисленных обзоров, авторы ресурса отмечают, что в некоторых играх при использовании максимальных или ультра-настроек графики Steam Machine иногда с трудом обеспечивает 60 FPS при масштабировании из разрешения 1080p в 4K с использованием FSR 4 в режиме «Производительность».

Было (слева) и стало (справа).
Источник изображений: Valve, @HardwareSteam в социальной сети X (заблокирована в РФ).

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По всей видимости, первоначальные заявления Valve были слишком оптимистичны. Кроме этого, вероятно, компания оценивала производительность с использованием технологии AMD FSR 3, которая на видеокартах RDNA 3 обеспечивает более высокую частоту кадров, чем FSR 4.1, но вряд ли теперь будет востребована у большинства пользователей Steam Machine из-за более низкого качества. В ComputerBase рекомендуют использовать FSR 4.1 во всех возможных случаях.

#игры #valve #steam machine
Источник: techpowerup.com
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