Хотфикс включает все нововведения выпуска Adrenalin Edition 26.6.2.

Компания AMD выпустила внеплановое обновление набора драйверов для видеокарт AMD Software: Adrenalin Edition 26.6.3 Hotfix Preview Driver, чтобы исправить проблему с установкой недавно представленного набора Adrenalin Edition 26.6.2 на системах под управлением Windows 10 с видеокартами серии Radeon RX 7000 и новее, сообщает Guru3D. Во время установки могли возникнуть ошибки.

Источник изображения: Mateus Durães dos Santos, Unsplash

Рассматриваемый набор является «горячим» исправлением для решения обозначенной проблемы и не содержит каких-либо иных нововведений. Все оптимизации и исправления перенесены в этот набор из прошлого основного выпуска Adrenalin Edition 26.6.2. Так, основной релиз включал поддержку технологии AMD FSR Upscaling 4.1 на дискретных видеокартах семейства RDNA 3 (Radeon RX 7000), поддержку игры Assassin's Creed Black Flag Resynced и обновления Revelations для DOOM: The Dark Ages.

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О проблемах с установкой Adrenalin Edition 26.6.2 у пользователей Windows 10 стало известно вскоре после релиза. Пользователям, столкнувшимся с проблемами, первоначально порекомендовали откатиться на прошлый драйвер из набора Adrenalin Edition 26.6.1 с очисткой при помощи комплектной утилиты AMD Cleanup Utility. С выходом исправления Adrenalin Edition 26.6.3 проблему можно решить, не отказываясь от нововведений актуального релиза.