Драйвер поддерживает Assassin's Creed Black Flag Resynced и DOOM: The Dark Ages Revelations.

Компания AMD выпустила графический драйвер с поддержкой технологии AMD FSR Upscaling 4.1 для видеокарт серии Radeon RX 7000 (RDNA 3). Релиз ожидался в июле, но в итоге технология становится доступна раньше запланированного срока.

Источник изображения: AMD Gaming, YouTube (и далее)

Для видеокарт Radeon RX 7000 (RDNA 3) специально подготовлена более плотная модель FSR 4 в формате INT8, в официальной демонстрации говорится о качестве, практически идентичном уровню FSR 4 FP8 для видеокарт Radeon RX 9000 (RDNA 4). В демонстрации AMD FSR Upscaling 4.1 даже сравнили с неофициальной реализацией FSR 4.0.2c от сообщества: производительность выше, изображение более чёткое, сохраняется больше деталей.

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Также набор программного обеспечения Adrenalin Edition 26.6.2 содержит оптимизации для приключенческого боевика Assassin's Creed Black Flag Resynced и сюжетного дополнения Revelations для шутера DOOM: The Dark Ages. Релиз игры и дополнения запланирован на 9 и 7 июля соответственно.

В новом драйвере исправили вылеты в игре RoadCraft на видеокартах Radeon RX 7000 и появление фиолетового экрана при использовании гарнитуры HP Reverb G2 в SteamVR на видеокартах Radeon RX 6000.