У некоторых изменились характеристики.

Компания MSI добавила четыре новых видеокарты GeForce RTX 5060 V1 в каталог на своём глобальном сайте, сообщает VideoCardz.com. Это модели GAMING, GAMING OC, VENTUS 2X и VENTUS 2X OC.

Во всех четырёх моделях V1 установлен графический процессор GB205, а не GB206-250, которым RTX 5060 оснащали изначально. Это чип более высокого класса, который используется в RTX 5070, однако для RTX 5060 конфигурация урезана — это по-прежнему 3840 CUDA-ядер с интерфейсом PCIe 5.0 x8 и 128-битной шиной для подключения 8 ГБ видеопамяти GDDR7.

GeForce RTX 5060 8G GAMING OC V1. Источник изображений: MSI (и далее)

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Наиболее заметные изменения можно обнаружить при сравнении спецификаций новой модели GAMING OC V1 с её оригинальной версией GAMING OC. Мощность была снижена со 155 до 150 Вт, а тактовая частота в режиме ускорения с 2625 до 2587 МГц. Мощность модели GAMING V1 тоже снизили до 150 Вт, но тактовая частота в режиме Boost осталась на прежнем уровне 2497 МГц.

GeForce RTX 5060 8G GAMING OC

Выявить новую видеокарту можно по наличию V1 в обозначении модели, либо при внешнем осмотре. Во втором случае внимание нужно обратить на схему расположения крепёжных винтов вокруг GPU: для GB206 это практически квадрат, а для GB205 прямоугольник.

Информация об изменениях в конструкции печатных плат и систем охлаждения отсутствует, однако наличие таких изменений не исключают, по крайней мере, модели VENTUS 2X V1 стали немного тяжелее, 548 против 511 г.

Цены и сроки появления в продаже новых моделей не уточняются.