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molexandr
Рекомендованная цена ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition 20 в Европе составляет 5799 €
Флагманская видеокарта юбилейной серии с изогнутым AMOLED-экраном.
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Рекомендованная цена видеокарты ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition 20 в Германии, Австрии и Швейцарии составляет 5799 €, сообщает VideoCardz.com. Видеокарта является самым дорогим продуктом в юбилейной серии, представленной на выставке Computex 2026 к 20-летию бренда Republic of Gamers (ROG).

Источник изображения: ASUS

В названных странах видеокарты начнут поставлять в конце июля или начале августа. В это же время в продаже должен появиться комплект из материнской платы ROG Crosshair X870E Edition 20 и системы жидкостного охлаждения ROG RYUJIN 360 Edition 20, рекомендованная цена — 2999 €. Перед этим, в конце июня – начале июля, ASUS планирует выпустить монитор, блок питания, клавиатуру, мышь и роутер. А в конце августа – начале сентября ожидается компьютерное кресло.

Источник изображения: ASUS

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Ранее сообщалось, что видеокарта ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition 20 оснащается 4,7-слотовой системой охлаждения, изогнутым дисплеем AMOLED и двумя коннекторами питания, 12V-2x6 и GC-HPWR. Блок питания, ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 мощность 3000 Вт, оснащается транзисторами GaN MOSFET серверного класса, поддерживает разные стандарты напряжения, комплектуется четырьмя кабелями ROG Equalizer 12V-2x6, один из которых работает в паре с системой интеллектуальной стабилизации напряжения. Материнская плата ROG Crosshair X870E Edition 20 и комплектные аксессуары позволяют установить в систему до девяти M.2 SSD-накопителей.

#видеокарты #asus #комплектующие #republic of gamers
Источник: videocardz.com
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