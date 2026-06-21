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molexandr
Очередное обновление процессоров Intel Raptor Lake (Next) может быть запланировано и для ноутбуков
По данным инсайдера, выпустят процессоры класса HX с количеством ядер до 24.
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Следующее обновление процессоров Intel Raptor Lake (Next) запланировано не только для настольных ПК, но и для ноутбуков, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Однако пока речь идёт только о процессорах класса HX, т.е. перепрофилированных настольных чипах в корпусе BGA, которые предназначены для мощных игровых и рабочих ноутбуков. Информации об обновлении процессоров класса H, P и U пока нет.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Ранее инсайдер сообщил, что на начало 2027 года запланирован выпуск настольных процессоров Intel Raptor Lake (Next) с сокетом LGA 1700 в рамках серии Core 200. Одна из причин обновления — расширение ассортимента процессоров с поддержкой DDR4 во время дефицита и высоких цен на память. Инсайдер подчеркнул, что если ситуация на рынке вдруг начнёт меняться и цены на память пойдут вниз, то обновлённую серию могут и не выпустить.

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В мобильном семействе Intel Raptor Lake (Next) ожидаются процессоры класса Core 9, Core 7 и Core 5 с базовыми конфигурациями производительных и эффективных ядер 8P+16E, 8P+12E и 6P+8E соответственно. По данным инсайдера, поддержка технологий vPro и SIPP для корпоративных устройств отсутствует, т.е. обновление запланировано исключительно для потребительского сегмента.

Официально процессоры Intel Raptor Lake (Next) не были анонсированы, в конце 2026 года компания, как ожидается, представит первые процессоры нового поколения Nova Lake-S и новую платформу LGA 1954.

#intel #процессоры #raptor lake
Источник: videocardz.com
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