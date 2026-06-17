Новинки позиционируют как продуманные решения с точки зрения экономической эффективности.

ADATA представила под брендом XPG серию вентиляторов INFINITY и новые воздушные кулеры MAESTRO, сообщает TechPowerUp. Компания позиционирует новинки, как тщательно продуманные решения с точки зрения экономической эффективности для потребителя — в период, когда приходится экономить из-за высоких цен на память, вопрос оптимизации затрат становится всё более актуальным.

Источник изображения: ADATA XPG (и далее)

Вентиляторы INFINITY представлены тремя моделями: моноблочным вариантом из трёх 120-мм вентиляторов INFINITY F360 в едином корпусе, отдельными 120-мм вентиляторами INFINITY F120 и R120, последний реверсивный.

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В корпус вентиляторов встроены панели с эффектом бесконечного зеркала. Панели и крыльчатка подсвечиваются. Каждый вентилятор работает в диапазоне от 800 до 2000 об/мин, развивая воздушный поток до 58,42 CFM и статическое давление до 2,09 мм вод. ст. Для моноблочного INFINITY F360 заявлен максимальный уровень шума всех трёх вентиляторов 29,72 дБА, для одного INFINITY F120 — 19,91 дБА. Характеристики реверсивного INFINITY R120 немного отличаются: 57,56 CFM, 1,96 мм вод. ст. и 22,29 дБА.

В серии MAESTRO представлено два новых воздушных кулера: однобашенный MAESTRO 42SA и двухбашенный 62DA. Заявленная расчётная тепловая производительность составляет 200 и 230 Вт соответственно. В конструкции MAESTRO 42SA используется четыре тепловые трубки, в конструкции 62DA — шесть тепловых трубок.

Однобашенный кулер комплектуется одним вентилятором со скоростью вращения от 800 до 1800 об/мин, воздушным потоком до 70,81 CFM и статическим давлением до 1,83 мм вод. ст. В комплект двухбашенного входит два вентилятора со скоростью вращения от 800 до 2100 об/мин, воздушным потоком 75,49 CFM и максимальным статическим давлением 2,78 мм вод. ст. Кулеры справятся с современными процессорами среднего и высокого класса, отмечает производитель.

Цены новинок не уточняются.