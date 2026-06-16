Оптимизации для игр, включая Zenless Zone Zero 3.0, исправления ошибок.

Компания NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 610.62 WHQL с оптимизациями и исправлениями ошибок. В частности, драйвер оптимизирован для ролевого боевика Zenless Zone Zero версии 3.0 с поддержкой DLSS и новыми эффектами трассировки лучей на ПК, а также трёх шутеров: Empulse, Squad и Reaper Actual.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Что касается игровых исправлений, в World of Warcraft повысили стабильность, в Apex Legends устранили появление артефактов, исправлены проблемы технологии генерации кадров Smooth Motion: дрожание и шлейфы в играх, использующих DirectX 11, вылеты. Также была улучшена стабильность совместной работы генерации кадров DLSS и вертикальной синхронизации на конфигурациях с несколькими мониторами, исправлена ошибка, из-за которой настройки DLSS могли быть недоступны в некоторых играх.

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Кроме вышеперечисленного, новый драйвер исправляет проблемы с равномерностью вывода кадров на видеокартах Ada при включении G-SYNC, проблемы со считыванием технических сведений EDID (Extended Display Identification Data) для автоматической настройки конфигурации дисплея, из-за чего некоторые мониторы могли определяться как NVIDIA NV-Failsafe. Устранена проблема, которая препятствовала выходу мониторов из режима сна, внедрены улучшения для повышения стабильности при сбоях во время выделения ресурсов.