Возможно, близится начало продаж.

Свежие результаты тестирования игрового мини-ПК Valve Steam Machine от 15 июня обнаружили в базе данных бенчмарка Geekbench 6.7.1, сообщает VideoCardz.com. Компьютер всё также проходит в базе под кодовым наименованием Fremont, но в отличие от прошлых отчётов, новые подтверждают, что тесты проводились в операционной системе SteamOS.

Источник изображений: Geekbench; VideoCardz.com

Система оснащается полукастомным 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Custom CPU 1772. Согласно отчёту, в состав чипа также входит 16 МБ кэш-памяти 3-го уровня, а максимальная тактовая частота его ядер составляет 4,86 ГГц. Идентификатор Authentic AMD Family 25 Model 124 Stepping 0 тот же, что и в предыдущих отчётах Geekbench.

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Новые оценки 2282…2334 баллов в однопоточном режиме и 7392…7316 баллов в многопоточном близки к результатам предыдущих тестов. Наиболее примечательным является упоминание SteamOS в отчёте. Недавно Valve обновила SteamOS, добавив начальную поддержку аппаратного обеспечения Steam Machine, также ходили слухи, что компьютеры начали рассылать рецензентам. Всё это может указывать на приближение начала продаж. Цена Steam Machine до сих пор остаётся неизвестной.