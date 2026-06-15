Технические подробности пока неизвестны.

По неофициальной информации, согласно текущим планам компании Intel, гибридные процессоры с интегрированной графикой NVIDIA должны появиться в первом квартале 2028 года. Об этом сообщает ресурс TechPowerUp со ссылкой на публикацию турецкого журналиста Эрди Озюага (Erdi Özüağ) в социальной сети X (заблокирована в РФ). Представить процессоры и первые устройства с ними могут в начале 2028 года, на выставке CES 2028.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Технических подробностей об этих процессорах пока нет. О совместной работе Intel и NVIDIA стало известно сентябре 2025 года, после чего работа над проектом долгое время не комментировалась. В мае 2026 года генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) подтвердил, совместная работа с NVIDIA продолжается, результаты уже скоро можно будет увидеть.

реклама

В прошлом компания Intel уже интегрировала сторонние графические блоки в свои процессоры. Например, в семействе Kaby Lake-G были представлены многокристальные процессоры для ноутбуков с интегрированной графикой AMD Radeon RX Vega M. На сегодняшний день Intel использует дезагрегированную архитектуру, процессоры состоят из нескольких кристаллов, так называемых «плиток», которые производятся TSMC и Intel. Вероятно, эта конструкция позволит разработать и интегрировать в процессор плитку с графикой NVIDIA.