Оптимизированы для современных платформ, обратно-совместимы с предыдущими.

Компания Thermal Grizzly представила новые водоблоки серии DeltaMate MPII для процессоров AMD и Intel, сообщает TechPowerUp. Никелированная медная охлаждающая пластина водоблока изготовлена методом фрезерования, никелированный корпус с портами G1/4 дюйма изготовлен из латуни, смотровое окно изготовлено из боросиликатного стекла, а крышка — из анодированного алюминия. Кроме этого, водоблок украшает настраиваемая ARGB-подсветка.

Источник изображения: Thermal Grizzly (и далее)

Водоблок Thermal Grizzly DeltaMate CPU Block - MPII AM5 Black разрабатывался и оптимизировался для сокета и процессоров AMD AM5, но также обратно совместим и с сокетом AM4. Гибридная теплообменная поверхность на охлаждающей пластине состоит из 25 микрорёбер толщиной 0,2 мм для отвода тепла от кристаллов CCD, а в верхней области над кристаллами ввода-вывода расположена теплообменная поверхность из 29 рёбер толщиной 0,4 мм для оптимизированного распределения потока.

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Водоблок Thermal Grizzly DeltaMate CPU Block - MPII Intel 1851 Black оптимизирован для сокета и процессоров Intel LGA1851, но может использоваться с процессорами LGA1700. Гибридная теплообменная поверхность состоит из 40 рёбер толщиной 0,2 мм над блоками процессора и 30 рёбер толщиной 0,3 мм сверху и снизу от блоков процессора для оптимизированного распределения потока.

В комплект с водоблоками входит защитная крышка, позволяющая при желании скрыть все винты и систему крепления. Водоблок DeltaMate CPU Block - MPII AM5 уже поступил в продажу, а вариант для процессоров Intel появится в ближайшее время.